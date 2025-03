Los otros asuntos del pleno de A Coruña: apoyo a Correos y reclamación de nuevo gerente de Turismo

El pleno municipal de este jueves estuvo marcado por el anuncio de que el juez ratificó el acuerdo económico entre el Concello y la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, pero la oposición planteó otra decena de mociones y preguntas, desde el cuestionamiento de la política turística al apoyo al personal de Correos.

La obra del pabellón de Elviña empezará este mes

El BNG presentó una moción, aprobada por unanimidad con una enmienda aceptada del PP, para que se pongan en marcha las obras de acondicionamiento de los polideportivos de A Sardiñeira y de Elviña, que debe realizar la concesionaria de estas instalaciones autonómicas. El PP indicó que este mes empezarán los trabajos en el pabellón de Elviña, por valor de unos 3,4 millones, y la reforma de la cubierta del de A Sardiñeira, que costará otros 200.000. Este segundo polideportivo también tendrá una reforma integral, aún sin fecha. Los populares acusaron de retrasos al Concello, este criticó a la Xunta y el Bloque cargó contra ambas administraciones.

Críticas a la política turística, tras 13 meses sin gerente

El PP y el BNG se unieron en las críticas a la política turística del Concello, con reparos como que el puesto de gerente del Consorcio de Turismo lleva trece meses sin ocupante, que su junta de gobierno no se ha reunido en un año pese a que debe hacerlo cada trimestre o que no hay Plan Estratégico en vigor. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, replicó que han subido los visitantes a la ciudad y que Alvedro tiene buenas cifras. Prometió cubrir el puesto de gerente «en breve», y justificó el retraso en que antes hubo que cambiar la estructura del Concello en Turismo, con una dirección de área específica y un servicio municipal.

Pleno en A Coruña: Núñez Centella y Rosa Otero, hijos honrados de A Coruña por su apoyo a la ciencia y a la igualdad social / Carlos Pardellas

Apoyo unánime para pedir más personal de Correos

Todos los grupos respaldaron una moción del BNG que reclama reforzar el personal de Correos de la ciudad y cubrir bajas, ante las protestas de la plantilla, e insta al Gobierno local a modificar la normativa para facilitar el acceso de vehículos de reparto a zonas peatonalizadas. Los trabajadores de Correos, indica, están obligados a intentar entregas en horario de tarde, y afrontan multas. El portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que la segunda «no es una cuestión sencilla» y que si entran vehículos fuera de horario puede haber «un problema de seguridad» y «desnaturalizar» las calles. «Estudiaremos qué alternativas puede haber», prometió.

El Gobierno local niega ilegalidades en Veeduría

El pleno aprobó por unanimidad una moción del PP para corregir el ruido del equipo de climatización de la Casa de Veeduría, que molesta a los vecinos, y el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, reconoció que la obra de este edificio municipal se admitió con «reparos» y que algunos tendrán que corregirse. Aun así, afirmó que las instalaciones cumplen la normativa, y que «es falso que se emita ruido de madrugada». El PP también presentó una moción para cambiar el trazado del carril bici de A Sardiñeira, pero PSOE y BNG la corrigieron con una enmienda y el Gobierno local señaló que no se variará, por criterios técnicos y de seguridad.

El PP critica «falta de transparencia» al pedir documentos

El PP criticó la «falta de transparencia» del Concello, al que acusa de no entregar copias de documentos que pide la oposición, dar acceso a expedientes purgados, incumplir una recomendación de la Valedora do Pobo y dar respuestas escuetas a las preguntas escritas de la oposición, poniendo varios ejemplos como: «¿Cuál es la causa de la presencia de goteras en el teatro Rosalía de Castro? La lluvia». El portavoz municipal, José Manuel Lage, dijo que hay «abundancia» de transparencia, señaló que «se aceptó la recomendación» de la Valedora y se dio acceso a documentos al PP y que el derecho a la información no incluye recibir copias.