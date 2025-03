¿Qué hacer este viernes en A Coruña? Agenda del 14 de marzo

Presentación de baralla feminista

19.30 horas | Presentación do xogo de cartas Feminismos no tempo: Galegas, un xogo de 55 cartas para situar feitos relevantes da historia do feminismo galego, o terceiro xogo do proxecto Feminismos no Tempo.

A.C. Alexandre Bóveda

Inauguración de la muestra ‘Cuerpo y alma’

19.00 horas | Inauguración de la exposición Cuerpos y almas, de Alejandro García, cirujano torácico en el Chuac.

Sede del Colegio de Médicos

Los alumnos del conservatorio, con la OSG

20.00 horas | Los ganadores del último Concurso de Solistas del Conservatorio actúan por primera vez con la Sinfónica.

Palacio de la Ópera

Exposición de Irene Grau en Vilaseco

20.00 horas | Inauguración de la muestra A hierro, la primera exposición individual de Irene Grau en la galería Vilaseco.

Galería Vilaseco

Deleiba presenta su nuevo disco

22.30 horas | La banda Deleiba presenta su nuevo disco, Ao Revés Do Mundo, en compañía de la banda coruñesa Morgen.

Sala Filomatic

Noche de comedia con Feroz Comedy Club

00.00 horas | Feroz Comedy Club Marzo de Comedia en El Bar Boca Llena. La primera actuación correrá a cargo del cómico Jorge Baleo. Entrada gratuíta. Reserva para cenas.

Proyecciones del ciclo Imaxinaria

17.00 horas | Nueva jornada de proyecciones de la sección oficial del ciclo Imaxinaria. A las 19.00, coloquio con Coke Rioboo y retrospectiva.

Afundación

La gira de Reincidentes recala en A Coruña

21.30 horas | La banda Reincidentes recala en A Coruña para presentar su nuevo disco, Peligro, y repasar sus grandes temas.

Discoteca Playa Club