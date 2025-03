La jueza determina que el acuerdo del Concello con la concesionaria de Nostián no lesiona el interés municipal

El grupo municipal del PP llevó al pleno municipal de A Coruña de este jueves una moción para anular el reciente acuerdo entre Ayuntamiento y la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, Albada. La empresa estuvo recibiendo durante años más dinero del que correspondía del Concello, en base a un acuerdo anulado por la Justicia, y el Gobierno local le reclamó más de 15,6 millones entre devoluciones e intereses, pero recientemente aceptó rebajar a 8,3 millones. El PSOE y el BNG sustituyeron la moción del PP con una enmienda que insta a sacar un nuevo concurso para Nostián pero se mantiene el acuerdo, y el portavoz municipal, José Manuel Lage, señaló que la jueza que veía el caso ya ha aceptado que no es lesivo para el interés municipal.

Según un auto al que ha podido tener acceso este diario del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña, que estaba siguiendo el pleito entre el Concello y Albada, en el pacto no se aprecia “vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros”. Lage defendió que pedir 15,6 millones era una “estrategia” de máximos, pero que el informe de asesoría jurídica apunta a que no está asegurado cobrar todo si se va a pleito y la suma podría bajar a 4,8 millones, sin contar los intereses, por lo que “hicimos una negociación beneficiosa para este Concello”. “No se condonó nada”, defendió, pues la sentencia que anuló el acuerdo por el que se realizaron los pagos no aclaró que la deuda fuese de 15,6 millones ni estableció la cuantía, y afirmó que las críticas del PP se deben a que quieren “acabar con Nostián”.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, defendió que el Gobierno local ha aceptado perdonar 7,3 millones a la concesonaria de Nostián tras “cambiar el criterio”, pues anteriormente, y con informes favorables, se reclamaban 15,6 millones, afirmando que la suma no estaba prescrita, que “tenían obligación legal de reclamarla” y que la empresa se había beneficiado de un “enriquecimiento injusto”. “¿Cuál es el interés general al que responde este acuerdo?”, preguntó Lorenzo, que considera que los argumentos jurídicos del Concello no están suficientemente fundamentados y reclamaba que la cantidad a pagar la fijase un juez.

Con la enmienda de PSOE y BNG que anuló la petición popular de anular el acuerdo, afirma el PP, los otros dos partidos “tergiversan el reglamento” para que “no se vote [la moción] del Partido Popular”. Ha habido “dos transacciones de la vergüenza, la del juzgado y la que han presentado ahora”, afirmó Lorenzo, que dijo al portavoz municipal del BNG, Francicco Jorquera, que “no le reconozco” y que “está disfrazado de oposición”, y que pedirá un “pleno extraordinario” sobre el contenido de la moción.

El edil del BNG David Soto defendió que es “jurídicamente inviable” que con una votación en el pleno se anule el acuerdo, y Jorquera afirmó que el PP está “sobreactuando para poder palos en las ruedas” a Nostián. “El pleno no tiene potestad para anular un acuerdo transaccional”, indicó, que “para que pueda prosperar requiere homologación judicial, y el juez tiene que autorizarlo velando para que no sea lesivo para el interés público”. Si se anula y se continúa la reclamación del juzgado “en absoluto está garantizada la reclamación” de 15,6 millones.

Jorquera criticó al Gobierno local mantener Nostián con el contrato caducado desde diciembre de 2019 y con la planta deteriorándose, pero por ello defendió que una enmienda que “propone que se licite de una vez por todas, creando una comisión informativa especial de seguimiento”. Acusó al Consorcio das Mariñas, liderado por el alcalde popular de Abegondo José Antonio Santiso, de “marear la perdiz” sobre el futuro de Nostián, pidiendo primero participación directa y “cuando se acepta, desdecirse y condicionar seguir como cliente a que se le asegurase un precio”, y a la Xunta de anunciar una multa para A Coruña por no tener implantado un quinto contendor que “no sirve de nada mientras no se adapte la planta”.