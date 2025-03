Núñez Centella y Rosa Otero, hijos honrados de A Coruña por su apoyo a la ciencia y a la igualdad social

El pleno municipal de A Coruña acaba de declarar por unanimidad al científico y divulgador Ramón Núñez Centella y a la fundadora de Ayuda y Atención al Preso y presidenta de la Asociación Antonio Noche y la Asociación de Amas de Casa, Rosa Otero, como hijo predilecto e hija adoptiva de la ciudad. Se reconoce así la labor del primero a la hora de desarrollar la red de museo científico, y el trabajo de Otero para luchar por la igualdad social y ayudar a personas vulnerables, presos y drogodependientes.

Núñez Centella tuvo un papel clave en el diseño de la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae, y los dirigió hasta 2008. Posteriormente fue el responsable del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (Muncyt) coruñés. Según inició el edil de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, Núñez era el director del servicio municipal de Educación cuando el alcalde Francisco Vázquez le encargó la creación de la Casa de las Ciencias, museo científico pionero en España. Los cuatro museos científicos concebido por Ramón Núñez, explicó Castro, se caracterizan por su enfoque “lúdico”, y por ellos pasan cada año centenares de miles de personas de toda Galicia. “Los museos de Moncho nacieron como un recurso educativo” pero ahora son también un atractivo turístico “de primer nivel”, defendió.

La concejala del BNG Mercedes Queixas se refirió a Núñez Centella como “referente” de la divulgación de la ciencia en la ciudad, pero criticó que la comisión de honras se activase de manera “unilateral”, que el Gobierno local no buscó consensuar las propuestas con la oposición y que se tardase tres años en realizar el reconocimiento a Ibrahima y Magatte. La alcaldesa, Inés Rey, le pidió que “deje de repetir cosa que no son verdad” y señaló que el acto de homenaje a los dos senegaleses que intentaron ayudar a Samuel Luiz no se retrasó por voluntad del Gobierno municipal, sino que se erealizó cuando ellos lo reclamaron. El edil popular Carlos San Claudio defendió que homanajear a Núñez Centella cimenta el “compromiso con la ciencia” de la ciudad, y recordó que él mismo disfrutó de pequeño de los museos científicos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, definió a Rosa Otero --cuando anunció que el Concello la proponía para el título de hija adoptiva-- como “un ejemplo de valentía en la lucha de los derechos de las mujeres, especialmente de las más humildes”. Gonzalo Castro recordó que Otero intervino activamente en “importantes proyectos europeos de igualdad” y “viene participando de manera activa en los ámbitos relacionados con la vertiente solidaria” y está ligada a los “sectores más desfavorecidos de la sociedad”, a la ayuda a personas excluidas, los reclusos y la erradicación de los puntos de distribución y consumo de drogas.

Queixas afirmó que las acciones de Otero defendieron la “dignidad humana” y señaló que “convirtió la implicación en una forma de vida”. San Claudio defendió su labor en la ayuda a los presos y el trabajo en la “igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, con especial acento en las amas de casa.