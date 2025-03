Los vecinos, en contra de los accesos a la calle Monte das Moas

La asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto ha presentado alegaciones contra el proyecto de modificación de los accesos a la calle Monte das Moas para permitir que se construyan más de mil viviendas en el polígono Fariña Ferreño. Los promotores tramitan, a través de la Dirección General de Carreteras, un cambio en el inicio de la avenida de A Pasaxe (AC-12) porque sin esta modificación, no habrá licencia de obra.

En su escrito, la entidad alega que este proyecto de urbanización no cuenta con la aprobación definitiva, porque las sugerencias que presentaron cuando se tramitó en 2018 no fueron contestadas.

«No tiene mucho sentido aprobar ahora un nuevo acceso a la calle Monte das Moas y eliminar el existente cuando no se sabe cómo va a quedar el proyecto de urbanización definitivo», se quejan los vecinos, que denuncian que el plan deja «incomunicados» a los residentes en el barrio porque ciega la salida hacia la avenida da Pasaxe. Otra de sus alegaciones tiene relación con que también se impide el acceso al barrio desde el centro de la ciudad para los que llegan desde el túnel de Os Castros y que obliga a dar toda una vuelta que ahora no es necesaria. Apuntan también a que el proyecto no mejora la accesibilidad peatonal.