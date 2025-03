«Una de las posibilidades que tenemos es que la OSG cuente con una sede propia»

¿Cómo se decidió a presentarse a esta convocatoria pública para gestionar el Consorcio para la Promoción de la Música?

Me enteré porque un amigo mío, director de una orquesta española, me mandó la noticia de que el gerente anterior [Andrés Lacasa] había decidido terminar su trabajo y quedaba vacante la posición y el consorcio sacaba la convocatoria. Gracias a esa información, que evidentemente me llamó mucho la atención, empecé a averiguar todo lo que tenía que preparar para participar en el proceso. Se trata de una organización que tiene ya muchos años y, sobre todo, muy reconocida por el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que es una de las orquestas más importantes de España. Mucha gente dice que es la mejor orquesta de España. Yo conozco a la Orquesta Nacional de España y a la Joven Orquesta Nacional de España, que son extraordinarias.

¿En qué sentido le llamó la atención?

Me llamó mucho la atención, porque yo acabo de terminar hace algunos meses mi paso como gerente de la Asociación Nacional de Música Sinfónica de Colombia, a cargo de la Sinfónica Nacional de Colombia, del Coro Nacional, de la Banda Sinfónica Nacional, y me pareció que esto era una oportunidad para seguir aportando, para seguir prestando servicio y contribuyendo a enriquecer y a fortalecer una institución tan notable y tan importante como es el consorcio.

¿Y conocía a la orquesta de antes o no la había escuchado?

Claro que sí. La orquesta es una de las orquestas más prominentes españolas. Tiene además un canal de YouTube que es muy consultado, tiene muchas visualizaciones, y ha actuado con artistas de primerísimo nivel de todo el mundo. El director artístico, que es Roberto González-Monjas, es muy cercano a Colombia, y por eso también sé de la Sinfónica de Galicia, porque él ha liderado en Colombia un proyecto con jóvenes extraordinario que se llama Iberacademy, que funciona en la ciudad de Medellín, y también porque tengo muy buenos amigos directores de orquestas españoles y todos me han hablado sumamente bien de la Sinfónica. Cuando estaba a cargo de la Sinfónica Nacional de Colombia, invitamos a muchos artistas españoles, solistas, directores, e interactuamos con compañías de ópera y de zarzuela y todos hablaban bien de ella. La noticia de la orquesta no es nueva para mí, pero lo que sí fue nuevo es la oportunidad incalculable de poder servir desde allá al desarrollo de la música.

Plantea que la OSG y sus formaciones satélites puedan hacer una gira en la temporada 2027-2028.

Me puse en la tarea de hacer una muy profunda investigación sobre la orquesta, sus posibilidades, las características de su trabajo, y me parece que un buen horizonte, una buena perspectiva, es que siga dándose a conocer en Latinoamérica. Y como yo soy latinoamericano, tengo ya lazos de trabajo con diferentes instituciones, tanto en Sudamérica como en Centro y Norteamérica. No veo descabellada la posibilidad de traer a la orquesta a los países latinoamericanos. Evidentemente, Colombia sería uno de ellos. Y creo que le haría muchísimo bien porque esos trabajos, esa preparación de una gira y su desarrollo, le hace un enorme beneficio a los integrantes y a la formación. Recordemos que una orquesta es un grupo humano, donde hay interacciones, colaboraciones, incluso amistades o conflictos de muchos años. Es como un microuniverso, es una miniciudad. Este tipo de actividades en donde comparten todos la experiencia de otro país, de otra cultura, de otra región, y a través de ellas se permiten ser representantes de Galicia en el mundo, creo que le da un horizonte muy interesante. Supe que la orquesta estuvo tocando en Bilbao, porque veo todo lo que pasa por Instagram y las redes, y es una alegría inmensa lo que produce una gira. Puede ser viable para la temporada 2027-2028.

¿Esta familiarizado con los problemas que arrastra el consorcio? Hablo de la falta de financiación, de los problemas con el Palacio de la Ópera e, incluso, de la necesidad de cambiar la concha acústica.

En la investigación que hice para preparar la propuesta de desarrollo, evidentemente me encontré con noticias, sobre todo el año pasado, que revelaban las dificultades financieras, y esas dificultades financieras se suman también a las deficiencias actuales que tiene el Palacio de la Ópera. También ha habido una situación relativamente grave con las instalaciones que ocupa la Escuela Municipal de Música, con dificultades que han obligado a modificar el desarrollo de las clases y de las actividades que aquí se realizan. Aparte de las glorias que tiene la orquesta y de la maravillosa reputación que ha alcanzado, evidentemente hay problemas, para eso es un plan de desarrollo, para solucionar los problemas y mejorar las condiciones juntos.

¿Cómo lo plantea?

El plan tiene dos componentes importantes, uno que tiene que ver con la sostenibilidad económica, tratando de encontrar los mecanismos para ampliar las fuentes de ingreso que produce la orquesta y que producen también la escuela y las otras agrupaciones satélites. También pudiendo administrar de una forma mucho más eficiente todo el recurso para que podamos considerar en el futuro varias opciones. Una de ellas, que no se descarta y que ha estado sonando, es la posibilidad de que la orquesta tenga una sede propia, porque el Palacio de la Ópera está básicamente en alquiler, es decir, es un espacio que se paga anualmente y el monto es considerable, más del 10% del presupuesto total que tiene la orquesta y que tiene el consorcio para funcionar, de tal manera que es algo que pesa muchísimo en el gasto anual. Así que. el plan contempla algunas estrategias para poder mover la estructura financiera hacia un espacio de mayor sostenibilidad.