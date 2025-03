El premio de tocar con la Sinfónica de Galicia

A Kiril Nesterov, en el futuro, le gustaría estar sentado en una silla como las que tiene detrás, en el escenario del Palacio de la Ópera, también a Jorge Aldao y a Iván González. Los tres son de A Coruña y vuelven a un lugar conocido ya que formaron parte de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Efrén Soto (Ourense), sin embargo, tiene claro que su vocación no está sobre el escenario, sino en un aula, enseñando música como se la enseñaron a él.

Los cuatro debutan este viernes en el Palacio de la Ópera y lo hicieron como solistas, acompañados por los músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia y bajo las órdenes del director José Trigueros. Los cuatro son estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Galicia y se presentaron al concurso de solistas con la ilusión de «hacerlo bien» y de «salir contentos» de la prueba pero sin esperanzas de ganar, sin embargo, los cuatro lo hicieron y su premio lo recogieron ayer, en forma de aplausos, después de «muchos nervios» y de interpretar sus piezas como solistas.

«Con seis años iba a clases extraescolares de música y, cada semana, venía un instrumento con su profesor y a mí el de trombón me hacía mucha gracia y le dije a mi madre que quería apuntarme a la escuela y, de la escuela al conservatorio y del conservatorio, aquí», resume Nesterov. En el caso de Iván Fernández, fue su profesora de Primero de Primaria la que le vio aptitudes, así que, empezó a estudiar música y, con ocho años, se decantó por el violonchelo «hasta hoy». En casa de Jorge siempre hubo «discos de música clásica sonando», así que, primero apuntaron a su hermana al conservatorio y, después, a él, que no se acuerda de por qué eligió el clarinete, pero asegura que no se arrepiente. La hermana de Efrén es pianista y, cuando él tenía ocho años, le presentó al profesor de saxo y ya se quedó con ese instrumento.

En la actuación, interpretan las piezas con las que ganaron el concurso y que les abrieron las puertas a una nueva experiencia sobre el escenario.