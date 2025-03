«La industria no ve personas, ve números»

Mercedes Mígel Carpio, o como todos la conocer artísticamente, Vega, se sube hoy sábado al escenario del teatro Colón para presentar su nuevo disco, Ignis, que significa fuego en latín. El trabajo viene a cerrar el círculo de sus últimas creaciones Wolverines (tierra), La reina pez (agua), Mirlo blanco (aire) y de paso, quemar todo a su alcance.

Ignis, su nuevo disco, se quema literal y metafóricamente

Es un disco que tiene un barniz en la portada, que es completamente negro, no tiene foto ni nada. Pero si tú pasas una llama, va a ir apareciendo la portada original del libro, con todos los singles que tiene. El disco se quema, literalmente.

Produjo el disco con su sello independiente, La Madriguera Records, ¿qué la llevó a dar este vuelco a la hora de crear sus discos, perdió la libertad en el proceso de creación?

La libertad no la perdí nunca. La peleé tanto, hasta la saciedad, que me di cuenta que no era mi lugar, y que si quería hacer más de mi carrera, me encontraba con trabas de manera recurrente. Decidí montar mi sello para no tener que lidiar con eso. Lo mas importante de todo fue el cómo yo quería que fuese el trato con el público, donde, por lo menos en mi caso, las multinacionales lo debatan siempre como algo secundario o terciario. Lo tuve claro desde el principio.

¿Se siente más cómoda ahora, que tiene que tomar esas decisiones usted?

No es cómoda, porque yo soy la responsable de todas las decisiones que se toman. Tanto las malas como las buenas. Pero sí que me siento más libre.

¿Alguna vez se sintió un producto de la industria, que se olvidaban que detrás de Vega estaba Mercedes Mígel Carpio?

Esto es uno de los males que tiene la industria, fuera de los cortes independientes. No es que se olviden una vez, es que no lo tienen en cuenta. No ven personas, ven números. Les da igual qué grande o pequeña eres como artista, solo ven los números que pueden hacer. Son capaces de convencer a alguien que está mal de hacer cosas que no van con uno.

¿Fue difícil encontrar su sitio en la industria?

Al final, todo es una búsqueda, en el sentido en el que poco a poco vas a encontrar tu lugar. En la época del principio, con las multinacionales, estaba muy condicionada con lo que me pedían y mis canciones no estaban desarrolladas como a mí me hubieran gustado. Además, me he encontrado un mundo muy masculino y mantenerse en esa hegemonía es difícil.

¿Ve una diferenciación muy grande entre una mujer y un hombre en el sector?

Sí, la hay y es muy grande. Más de un 70% de diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer. Hay muchas mujeres en la industria que no tienen visibilidad, ni retribución por su trabajo.

¿Cómo ve la industria española y al propio público español?

Al público, si le das a escuchar algo nuevo, tiene que ser algo que sea un pelotazo, algo que se escuche en radios. España no es un país de cultura musical. Hay un público muy minoritario aquí que consume la cultura musical, que descubre nuevos artistas. Pero para que un nuevo artista se desarrolle, necesita mucho más que que una minoría que lo apoye. Cuando entran grupos nuevos a la industria, entran de cero a cien. Es como es caso de Arde Bogotá o Alcalá Norte, que no digo que no lo merezcan, pero empezaron de cero a todo, porque están en todos los sitios.

¿Cómo ve las redes sociales y la hiperconectividad de hoy en día, en la que se pierde la capacidad de atención de la gente para poder escuchar un disco completo? ¿Cómo se lucha con esa rapidez de las redes desde el lado de un artista?

En primer lugar, las redes tienen que importar poco, porque les das, te comen y te mastican. Por ejemplo, Ignis salió del tirón y sin singles, obligando a la gente a tener que escuchar el disco entero. Estoy contenta de haber sacado el disco de esta forma, porque quien lo ha escuchado fue porque le interesaba realmente.

Hace un par de meses defendió en una entrevista que es importante proteger a los niños de las letras que hablan del sexo explícito y del uso de las drogas, ¿en qué sentido se podría ayudar para que los más pequeños no consuman esas letras?

Una cosa es la censura y otra es la regulación. No estoy para nada a favor de la censura, pero como todo, tenemos que ser conscientes que los niños no deberían escuchar estas cosas. En España hay una herramienta que es la auto regulación, en donde se debe marcar el contenido como explícito, aunque no todos los artistas lo hacen, porque saben que si los marcan con eso, no se puede pasar en ciertos horarios. Además, es necesario que quien no cumpla, pague con una sanción. Si no quieres esta regulación, tendrás que buscar como artista la forma de tener una cuota de mercado 24 horas libre.

¿Cómo es ser madre y cantante a la vez?

Criar a mi hija lo antepongo a oportunidades, porque sé que esa etapa de mi hija va a pasar y no va a volver. Además, estamos intentando transmitirle a mi hija una educación, en la que darle un ejemplo de que tú como mujer, no vas a estar simplemente para criar, sino poder desarrollarte libre y como mujer, en la carrera que elijas y siempre ponderar lo que te haga feliz.