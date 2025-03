Miguel Lorenzo acusa a PSOE y BNG de «compadreo» en la deuda de Nostián

El portavoz del Grupo Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha pedido explicaciones al Gobierno local por la condonación de la deuda a la concesionaria de Nostián: «Me gustaría que alguien explicara por qué este acuerdo y en qué beneficia a los coruñeses que perdonar 7,3M€ a una empresa que tiene que devolver ese dinero al Concello. Alguien lo tendrá que explicar y nadie lo hace». La empresa estuvo recibiendo durante años más dinero del que correspondía del Concello, en base a un acuerdo anulado por la Justicia, y el Gobierno local le reclamó más de 15,6 millones entre devoluciones e intereses, pero recientemente aceptó rebajar a 8,3 millones.

Según un auto al que ha podido tener acceso este diario del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de A Coruña, que estaba siguiendo el pleito entre el Concello y Albada, en el pacto no se aprecia «vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros». Miguel Lorenzo señaló al respecto que «el juez lo que ha aprobado es la transacción entre dos partes, pero no ha dictado una sentencia sobre el fondo del asunto que analizara la reclamación. Al juez le llevan un acuerdo y dice si ustedes me lo presentan que son las partes en litigio, es legal, no hay perjuicio de terceros en el sentido jurídico, no en el coloquial y el juez no tiene más obligación que aprobarlo».

Los populares presentaron una moción pidiendo que se justificara este acuerdo. Por su parte, el BNG presentó una enmienda que luego transaccionó con el PSOE, y ambos sustituyeron el texto de la moción del PP con una nueva redacción que insta a sacar un nuevo concurso para Nostián y crear una comisión para seguirlo, pero se mantiene el acuerdo: «El BNG ha dejado de ser oposición hace mucho tiempo y son los cómplices necesarios del gobierno municipal para todo y yo creo que incluso en contra de las propias políticas que siempre ha hecho el Bloque. Lo vimos ayer», apuntó.

El edil del BNG David Soto defendió que es «jurídicamente inviable» que con una votación en el pleno se anule el acuerdo, y Jorquera afirmó que el PP está «sobreactuando para poder palos en las ruedas» a Nostián. Lorenzo tildó el acuerdo entre ambas partes de «compadreo».