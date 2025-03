«Dibujar con tiza de pequeña me ayudó a ser animadora»

Es la madrina de Imaxinaria...

Es un gran honor, además nunca antes había sido madrina. Venimos de Gales, tenemos una especie de conexión con Galicia. He escuchado cosas geniales de amigos españoles míos sobre este festival.

Lleva en el mundo de la animación desde los años 80, ¿ha cambiado mucho la industria desde entonces?

Ha cambiado mucho porque la tecnología es completamente diferente, por lo tanto, lo que puedes hacer es totalmente diferente, pero tengo que decir que, cuando vamos a los festivales de cine, el cambio no es tan grande. Se trata de personas que crean su propio trabajo y utilizan diferentes técnicas para expresarse.

La animación es casi como una pieza de artesanía.

Comercialmente ha cambiado mucho, porque con lo digital todo es mucho más rápido y barato, y la gente que encarga espera que las cosas se hagan más rápido, por lo que no puedes trabajar en dibujos bonitos. Excepto nosotros, cada vez somos más lentos. Creo que la animación ha abrazado el cambio, y simplemente ha crecido, y hay más formas de expresar ideas.

Independientemente de la tecnología, ¿cómo inician sus proyectos, con un folio y un lápiz?

Nuestros proyectos empiezan con una conversación entre los dos. Hacemos mucho trabajo de observación, por lo que los personajes provienen de la vida real, de ahí se origina la caracterización. Ambos somos muy observadores en nuestro enfoque. Les [Mills] escribe perfiles de personajes, yo hago dibujos, y todo empieza a cobrar vida poco a poco. El problema es que, para cuando hemos acabado el guion gráfico, parece que ya hemos hecho la película y no, aún tenemos que hacerla.

Y empieza a dibujar a mano...

Cuando se lo decimos a la gente me preguntan si estoy loca, yo pienso que no, pero tal vez lo estoy.

No es una leyenda, lo de que los dibujantes van siempre con su libreta de bocetos, ¿qué hay en ese cuaderno que tiene en la mano?

Es observación. Cuando dibujo, realmente estoy pensando mucho. Me hace sentir creativa. A pesar de que no son muy buenos, me encanta hacerlos.

¿Cómo afecta la irrupción de la inteligencia artificial a su trabajo?

No nos ha afectado en absoluto. La única vez que ha surgido hasta ahora es cuando damos clase, porque los estudiantes están usando IA. Es difícil para nosotros saber si realmente han escrito o dibujado lo que nos enseñan. Y eso nos ha hecho pensar, ¿eso realmente importa? ¿Importa que no lo hayan escrito al completo, si es una gran idea? La verdad es que no. Creo que la IA es muy positiva cuando la usas de manera creativa y para aumentar tu propia creatividad, pero cuando se usa en lugar de una persona creativa, es cuando se convierte en un problema.

¿La utilizan para algo?

Cuando empezamos la última película que hicimos, pensé: «voy a hacerlo todo digitalmente, voy a ser moderna», pero no pude. Lo hice durante seis meses y la apariencia de los dibujos era digital, no parecían hechos a mano, que era lo que yo buscaba. Y pensé: «olvídalo, nunca serás moderna, vuelve al lápiz y al papel. Serás la última que quede en pie».

¿Te ha gustado dibujar siempre? ¿desde niña?

Uno de mis primeros recuerdos es de cuando mi madre me compró un caballete, una pizarra y unas tizas y creo que eso me ayudó a ser animadora. Mi habitación también estaba cubierta de dibujos. Estaba obsesionada. Dibujaba fuera de casa, así que dibujaba coches, porque ya en ese momento, hacía dibujo observacional. Mi madre me decía que eran unos dibujos muy buenos, yo me ponía muy contenta e, inmediatamente, tenía que borrarlos para poder hacer otros, como en la animación. Se trata de hacer montones y montones de dibujos y no aferrarse a ninguno, por muy bonito que sea.