Javi Freijeiro, un chef que llegó a la cocina por amor y que llena de placer a sus comensales

Pocas personas pueden decir que pasaron de no saber hacer un huevo frito a convertirse en uno de los mejores cocineros de Galicia. «Yo acabé en la cocina por accidente. Me fui siguiendo al amor de mi vida, la que ahora es mi mujer, a la que ofrecieron un puesto de trabajo en restauración. Un día su jefe tomando algo me ofreció un puesto en cocina y ahí empecé», recuerda Javi Freijeiro.

El chef trabajaba como soldador en su Tui natal, pero junto a su pareja se fueron buscando nuevas experiencias a las Islas Baleares. Allí, el cocinero empezó desde abajo y fue creciendo poco a poco, hasta que una discusión cambiaría su vida: «Me fui al Café Balear [un prestigioso restaurante de Menorca] y tuve un encontronazo con el jefe de cocina. Le dije que me iría a formar para volver y ser su jefe. Nunca volví, pero si ahora lo hiciera, sería para darle un abrazo y darle las gracias», señala.

Tras formarse en San Sebastián, una de las cunas de la gastronomía nacional, pasó por Valencia: «Tenía claro que quería formarme en las tres cocinas más importantes de España, la del norte, la mediterránea y la atlántica».

De vuelta en Galicia, trabajó en varias cocinas antes de afrontar un importante reto, ponerse delante de las cámaras de televisión: «Me salió un casting para la Televisión de Galicia, pasé las pruebas y estuve de presentador de un programa matinal de cocina tradicional [Todos na cociña]. Hice 465 programas durante os años y medio.

Su mujer estuvo trabajando en La Postrería y allí coincidió con Moncho Bargo, la otra mitad de Javi Freijeiro en fogones: «Empezamos a ver que teníamos mucho feeling, y una manera de ver la cocina desenfadada. Estábamos cómodos en nuestros trabajos, pero nos apetecía montar nuestro propio proyecto».

Aquello no fue fácil, la pareja de cocineros hizo un arduo trabajo de planificación y viabilidad, viajaron por todo el mundo y buscaron la financiación necesaria, pero finalmente en 2018 levantaron la verja de Pracer, uno de los restaurantes más prestigiosos de A Coruña: «Nuestra cocina es una cocina sin tabúes y con poco protocolo. También es una cocina viajera, con producto local, pero inspirada en otras gastronomías. Trabajamos mucho con recetario tradicional, pero le damos un poco de puesta en escena para hacer cosas diferentes, potenciando el sabor si desvirtuar el producto».

El chef define la cocina como «una forma de vida» y dice que es «en lo que pienso al levantarme y al acostarme». Una profesión por la que siente pasión y que anima a probar a esos potenciales chefs del futuro: «Yo no tenía ni idea y al final he tenido una buena carrera. No hay que dejar pasar los trenes y no pasa nada por equivocarse».

Oído Cocina: Un test personal

¿Qué plato le evoca a su infancia?

Un guiso de carne con pasta.

¿Cuál de sus platos le representa más?

Cualquiera que tenga que ver con el mar.

¿Cuál es su restaurante favorito de la ciudad?

Terreo.

¿Cuál es el plato que más disfruta?

Tortilla de O Cabo, Pulpeira de Melide, Pontejos o Café Bar Sport, y calamares de Mesón El Serrano o Surrey.

Un placer culpable.

Tacos mexicanos. Recomiendo los de Taquería Niño Rey.

Un plato que no le guste comer.

El hígado.

Un libro, película o programa sobre cocina.

La cocina y los alimentos de Harold McGee.

Un lugar al que merece la pena viajar para comer.

Islas Baleares