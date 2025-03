¿Qué hacer este lunes en A Coruña? Agenda del 17 de marzo

Conferencia sobre soberanía y Constitución

19.30 horas | El expresidente del TSXG Miguel Ángel Cadenas ofrece una charla sobre soberanía y Constitución.

Academia de Jurisprudencia Plaza Pintor Sotomayor, 1 – 2º

Recta final para ver la muestra ‘Non calarás!’

Sin hora | La exposición Non calarás! hace un repaso a las luchas obreras de las mujeres coruñesas, desde las lideradas por las cigarreras, hasta otras menos conocidas, como las de las chambonas o las lavanderas.

La Marina

Presentación del libro ‘Cantareiras’

19.30 horas | Xosé Manuel Varela e Icía Varela presentan su libro Cantareiras, sobre las homenajeadas en el Día das Letras Galegas.

A. C. Alexandre Bóveda San Andrés, 36 - 1º

Charla sobre lactancia, en El Corte Inglés

18.30 horas | El Corte Inglés organiza esta semana charlas sobre maternidad y paternidad. La sesión de hoy está dedicada al proceso de lactancia.

El Corte Inglés Ramón y Cajal, 57

Cine sobre el Ártico, en el edificio NORMAL

12.00 y 19.00 horas | Proyección del documental Steering North y de A Step Towards the Arctic – Reflections and Visions of the North. Gratuito.

NORMAL Paseo de Ronda, 47