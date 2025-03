La alcaldesa de A Coruña propone cambiar el escaño ciudadano en los plenos ante su «deturpación»

Tras cada pleno municipal ordinario se abre un turno de escaño ciudadano, en el que los vecinos, tras solicitarlo previamente, pueden plantear a los concejales del Gobierno local una pregunta, o proponerles un proyecto. A la sesión de la semana pasada acudieron tres ciudadanos, y en dos ocasiones su intervención acabó con una discusión, fuera del turno de palabra del participante, entre este y la alcaldesa, Inés Rey, que preside el pleno. La regidora considera que ha habido una «deturpación» de la posibilidad de participar en las sesiones, que estableció el Gobierno local de Marea Atlántica, y el Concello ha confirmado a este diario que habrá una reunión con los portavoces para cambiarlo.

La regidora lo anticipó en el propio pleno, tras una discusión con una ciudadana que había acudido a protestar que en una vivienda de su propiedad hay un inquilino al que la legislación no le permite expulsar. Esto no es una competencia del Ayuntamiento (aunque el Concello sí puede dar soluciones habitacionales a personas con problemas de vivienda), y la regidora argumentó que la herramienta «está pensada para que los ciudadanos traigan a este pleno un asunto de interés municipal», pero que se están produciendo «comentarios que no atienden» a este y faltan al respeto a los ediles.

Rey defendió una «reformulación o concreción» de la normativa que regula la participación de los vecinos. Una posibilidad, apuntó, es que el servicio de participación «requiera de forma más minuciosa los contenidos de las intervenciones» de estos para «evitar situaciones desagradables».

Sin cuentas participativas

El escaño ciudadano fue uno de los cambios establecidos por Marea Atlántica para fomentar la participación, junto con los encuentros con vecinos del programa Dillo Ti (que ya no se realiza) y los presupuestos participativos.

El Ejecutivo municipal socialista preservó esta última iniciativa, que permite a los vecinos proponer y votar actuaciones con cargo a las cuentas municipales. Solo los interrumpió en 2021 (con cuentas prorrogadas) y este año, con críticas de la oposición. Afirma que volverán en 2026 y que aprovechará el ejercicio para «rediseñarlos» y conseguir «mayor participación ciudadana».

Suscríbete para seguir leyendo