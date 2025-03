El Cuponazo de la ONCE reparte en A Coruña 400.000 euros

Antes de tener su puesto en la calle Alcalde Marchesi, delante del bar Delicias, el vendedor de la ONCE Iván Cotelo Tajes estuvo «en un montón de sitios», desde Teixeiro a Oleiros, Sada, el polígono de Pocomaco y el Hospital Universitario, y nunca, desde que empezó con esta actividad, en 2002, había repartido un premio tan grande como el del pasado 14 de marzo: 400.000 euros, diez cupones de El Cuponazo, premiados con 40.000 euros cada uno

«Yo no me quedé con ninguno», aclaraba esta mañana Cotelo, mientras seguía atendiendo a sus clientes, con la esperanza de que a ellos también les sonría la suerte.

Hasta el puesto no acudió esta mañana ningún premiado para hacerle saber al vendedor de su fortuna, aunque la ONCE le ha comunicado ya a Iván Cotelo que algunos ya habían acudido a sus oficinas para cobrar los 40.000 euros que corresponden a cada cupón premiado. Por ahora, no sabe quiénes son los clientes agraciados, pero sí que los 400.000 euros fueron «repartidos», porque los cupones los vendió uno a uno.

«Estoy muy contento, porque dar 400.000 euros no es lo de todos los días», resume Cotelo, a quien la ONCE llamó a primera hora de la mañana para darle la buena noticia.

En un comunicado, la ONCE recuerda que el Cuponazo ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.