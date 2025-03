«Hay grandes enigmas en la vida de Juanita Capdevielle»

¿Cuándo y por qué se empieza a interesar por Juana Capdevielle?

A mí me iba muy bien tanto de crítica como de público con Las piscinas de la Barceloneta, donde hablaba de cosas de mi infancia, de mi entorno, mi familia, la lucha obrera de la Barcelona de los años 70-80... Y en el Ateneo de Madrid me propusieron representar este monólogo. Y yo, pues, feliz, porque era muy curiosa la idea de llevar la playa de la Barceloneta al Ateneo de Madrid. Cuando llegué sentí que no era su espacio. En aquel momento, yo andaba investigando para el guion de una película y por cosas de la vida que son mágicas, leo por ahí: «Carmen María no sé qué, prima de la bibliotecaria Juanita Capdevielle» y pensé: «¡Qué nombre tan bonito!», porque a mí hay nombres que me evocan personajes.

¿Solo por el nombre empezó a investigarla?

Me pregunté: «¿quién será?» Y empecé a investigar y al rascar un poco descubro que fue la primera jefa técnica de la Biblioteca del Ateneo. Y digo: «No puede ser, estoy buscando algo para hacer en el Ateneo. He sido honesto y no he querido hacer mi obra, porque busco algo más acorde» y, de repente, me encuentro con que Juanita Capdevielle, de alguna manera, me está diciendo: «de mí no se ha escrito mucho o casi nada, y menos, una obra de teatro» y me pareció tan bonito ese encuentro que decidí escribir sobre ella. Y así nació mi pasión por ella.

Me encantaría llevar la función a A Coruña y hacer la historia en la biblioteca que lleva su nombre y que fuese un acto público

Como si ella le encontrase.

Totalmente. En la obra de teatro lógicamente me he permitido algunas licencias. Aunque a Juanita la mataron en el 36, yo me imagino a una Juanita no actual, pero sí moderna, caminando entre libros y, de alguna manera, pidiéndole al público que se recuerde su historia.

Y menuda historia, porque aunque la mataron con 31 años, hizo muchísimas cosas.

Su vida es increíble, muy intensa. Se conocen algunas partes, pero se desconocen muchas otras. Sabemos que fue la primera jefa de una biblioteca de una universidad española, sabemos que se casó con el gobernador de A Coruña, pero hay otra Juanita también.

Era una referente cultural sin ser creadora, sino guardiana del arte de los demás.

Sí, era conservadora de la cultura. Ella implantó la manera de ordenar los libros. Era una amante de la cultura y de la conservación. Por eso la obra se llama Los libros ardieron, porque durante la guerra se quemaron libros, yo me imagino que eso le tuvo que doler muchísimo. Yo me he preguntado mucho cómo es posible que no se supieran tantas cosas de Juanita. A nivel estatal y a nivel popular, es muy desconocida. Siendo la mujer del gobernador de A Coruña, que les envió allí Santiago Casares Quiroga, todos sabemos que Santiago Casares tenía una gran biblioteca, pero lo más fascinante es que la hija de Santiago Casares, María Casares, se convirtió en la actriz europea más famosa de su generación. Esta niña, de pequeña, tuvo que estar en los brazos de Juanita y Juanita le enseñaría a leer y escribir en esa biblioteca. Que no se haya hecho una asociación de Juanita Capdevielle con la actriz me parece muy curioso y es uno de sus grandes secretos.

La historia suele ser injusta con los perdedores y, mucho más, con las perdedoras...

Yo me siento muy identificado con eso por mi manera de sentir y de pensar y tengo querencia por los héroes y heroínas anónimos. Yo nací en una familia muy humilde, pobre, y con unas características muy peculiares y tuvimos que tirar para adelante, por eso me gustan estas historias. Hay grandes enigmas en su historia, porque siendo ella de clase alta, ¿por qué no estaba en Las Sinsombrero?, ¿por qué ayudó tanto a La Barraca y a Lorca y, sin embargo, a ella no se la asocia a eso? Por donde he pasado, la gente no la conocía, igual vosotros ahí sabéis más.

En A Coruña, la Universidad le dedicó una sala de estudios y su marido, Francisco Pérez Carballo, tiene una calle. Su historia no está escondida, pero tampoco súper presente.

Me encantaría llevar la función a A Coruña y hacer la historia en la biblioteca y que fuese un acto público. Este año estamos haciendo la función en el Teatro del Barrio. Está funcionando muy bien aquí y en breve empezaremos todo el jaleo de la distribución. A mí me gustaría llevar a Juanita a su tierra y poder hacer esta función en la que se concentra toda su fuerza, por eso solo la acompañan un músico y sus libros.

Suscríbete para seguir leyendo