El pianista Tony Ann dará un concierto en A Coruña en junio

El virtuoso pianista Tony ann ofrecerá un concierto en A Coruña el próximo 12 de junio. Será en el teatro Colón (20:30h) y el recital combinará composiciones de estilos contemporáneo y clásico, segun han adelantado los promotores de este concierto, exclusivo en Galicia, organizado por Get In-Syntorama y Cávea Producciones, con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña

Tony Ann acumula vídeos con más de 100 millones de visitas y supera los 6 millones de seguidores en redes sociales. Destacan de él que ha introducido a las generaciones más jóvenes en la música neoclásica a través de su serie #playthatword.

En colaboración con Decca Records France (Universal Music Group), ha publicado una trilogía en la que explora diversas emociones humanas y ha colaborado con artistas como Don Diablo, Wrabel y L.Dre.

Tony Ann es además coautor de los singles de platino en EE.UU Sick Boy y Call You Mine con The Chainsmokers, con quines realizó la gira norteamericana Memories: Do Not Open y actuó en SNL y Good Morning America.

La gira mundial de Tony Ann ha agotado las entradas en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio y Kuala Lumpur, donde ha conectado con fans de todo el mundo, y sigue lanzando nueva música cada mes. Su último proyecto gira en torno a los horóscopos.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios a partir de 30 euros más gastos