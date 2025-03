A Coruña se queda con ocho 'soles' de Repsol

La gala de entrega de premios de la Guía Repsol 2025, que tuvo lugar ayer en Tenerife, añadió al listado de restaurantes cuatro negocios gallegos. Fueron galardonados con 1 Sol Indómito, de Santiago de Compostela; Nordestada, de Porto do Son; Marmurio do Río, de Allariz; y Meloxeira Praia, de O Grove . A Coruña no suma ningún local nuevo en esta lista, después de hacer doblete en 2024 con Terreo y Eclectic. La lista de restaurantes de la ciudad y su área con esta distinción la completan El Refugio (Oleiros), Nado, Omakase, Salitre, Árbore da Veira y Bido. El galardón de los 3 soles, descrito como «el destino final del viaje» es el mayor reconocimiento de la Guía Repsol y este año lo han obtenido dos restaurantes con «productos cotidianos, que observan sin prejuicios y que sorprenden en las texturas o en la combinación de los ingredientes». Son el ilicitano La Finca, de la chef Susi Díaz, y el jienense Bagá del chef Pedro Sánchez.