Un hermanamiento en la ‘Kiss Cam’ del Coliseum

El Leyma Coruña no lo pasó demasiado bien en la pista del Coliseum este domingo en el derbi ante el Río Breogán, que se saldó con un 98-106 a favor de los lucenses tras un choque con amagos de remontada. No faltaron, pese al resultado, las anécdotas que hacen ver que no toda rivalidad deportiva tiene que ser tóxica por necesidad. Además del encuentro —Xabarín mediante— entre Leymita, mascota coruñesa, y Maximus, el león breoganista, el otro episodio de concordia lo pusieron dos aficionados de ambos equipos, uno ataviado con la camiseta del Breogán y otro con la del Leyma, a quienes sorprendió la Kiss Cam. Los rivales optaron por fundirse en un abrazo de hermanamiento ante los aplausos de los presentes.