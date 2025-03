«En el Hotel España hay anécdotas de amor, defunciones y hasta animales»

¿Cómo se le ocurrió pensar que los hoteles coruñeses tenían buenas historias por contar?

Yo he gestionado el Hotel España y otros tres a la vez, y siempre he visto lo que se cocía dentro. Hay mucha anécdota que sale de los hoteles. Fue Manuel Arenas [editor del libro] el que me animó a escribir algo sobre el Hotel España, sus anécdotas, los acudidos, las cosas que pasan por allí. Era mucha gente distinta la que pasaba todos los días. Poco a poco fui haciendo memoria y apuntándome las anécdotas, y después le di una forma literaria. El Hotel España, que es sobre todo del que se trata, nace del Gran Hotel de Francia, por eso el libro se titula Del Gran Hotel de Francia al Hotel España.

¿Cuál es su historia?

A finales del siglo XIX se hizo un hotel que estaba justo entre las calles Alameda, Juana de Vega y los Cantones. Ese edificio , que desapareció en los 60, era el Gran Hotel de Francia, y de ahí derivó a Hotel España. No sé si fue por una orden o sugerencia del gobierno del dictador lo de cambiar lo de Hotel de Francia, que no estaba dentro de sus amigos, a Hotel España. Después, en el 64, este hotel es vendido al Banco Exterior, que tira el edificio, pero dentro de ese acuerdo estaba el hacer el hotel de enfrente, en Juana de Vega. Allí pasa a estar el Hotel España hasta que yo lo cierro. Lo tuve 10 años, del 98 al 2008, y fue una etapa bonita, pasaron muchas cosas que cuento en el libro.

Por allí pasaron todo tipo de personajes relevantes, incluso reyes. ¿A quiénes o qué anécdotas podemos encontrar en el libro?

Por ejemplo, por el Hotel de Francia pasó Alfonso XIII. También hubo una reunión en la que participó una serie de gente para festejar el fin de la I Guerra Mundial. Entre ellos estaba el que después fue presidente del Gobierno, Casares Quiroga. Después cuento las anécdotas del Hotel España, y hay de todo tipo: con gente del deporte o con los «soldados» que vienen a hacer las recreaciones de la Batalla de Elviña. Toda la soldadesca venía a alojarse al Hotel España. Hay anécdotas de cenas a las que venían los agentes de viajes que nos vendían el hotel, algunas en Carnaval, anécdotas de amor, de defunciones, e incluso de animales que pasaron por ahí.

¿Cómo está hoy el sector?

Lo que puedo decir es que, hoy en día, los hoteles tienden a volver a tener esa atención personalizada con los clientes. Aparte de que el cliente está más contento, se fideliza si se le trata como familia y de una forma personal, de tú a tú.

Curioso, justo en plena era de los pisos turísticos, que es llegar, coger una llave y no hablar con nadie.

Sí, o del anonimato de la informática: hago la reserva por internet, no veo a nadie, subo a la habitación y adiós muy buenas. De alguna forma se está volviendo a recuperar el trato directo y personal con el cliente. Lo digo por experiencia propia; de los hoteles ahora soy cliente.