«Los 50 pueden ser una edad muy fastidiada, pero tienen muchas cosas buenas»

La coruñesa Sibila Freijo retrata a tres chicas mayores que se resisten a convertirse en señoras en una novela sobre maternidad, edadismo, sexo y los roles impuestos a las mujeres.

El título del libro, Señora lo será tu puta madre, deja el mensaje bien claro: la edad es solo un número.

Sí. Tenemos que luchar contra el edadismo, sobre todo el que se refiere a las mujeres. Es bastante cruel porque se nos aparta un poco y se nos quiere echar a un cajón de restos de fábrica. Toda mujer de 40 a 60 años que lo vea en una librería sabe de qué va el libro instantáneamente, porque es como la rabia esta de que te recuerden constantemente que eres una mujer madura, como una fruta a punto de caer del árbol. Apela mucho a la empatía con la lectora. Es muy ácido, muy irónico y muy provocativo, pero es porque quiero poner las cosas encima de la mesa como realmente son, sin romantizar la menopausia o las cosas de las que hablo en el libro.

Es algo, además, que le ocurre a todas las mujeres. ¿Por qué sigue siendo un tabú?

Es que hay un silencio enorme en todo esto. De hecho, esta es la primera novela que aborda el tema de la menopausia. Hay mucha no ficción y mucha divulgación, pero como novela es la primera. Es un puntazo que se empiece a tratar este tema porque es algo por lo que todas las mujeres tenemos que pasar y es algo muy escondido, muy tabú y sobre lo que hay mucho desconocimiento. Bueno, como todos los problemas de mujeres. Tampoco se ha hablado de la regla o del parto. Todos nuestros problemillas siempre han estado tapados, silenciados. No ha interesado sacarlos y ahora gracias a la segunda ola del feminismo se ha empezado a hablar de ello. Este es mi granito de arena. Hablar de la menopausia, pero sin romantizarla. Tiene cosas buenas y cosas malas, es un proceso natural.

¿Cómo son sus tres protagonistas?

Son tres mujeres con tres maneras muy distintas de vivir la menopausia. Está Ali, que tiene una menopausia de libro, con todos los síntomas, y que está agobiada por el cuidado de su madre. Este es un tema también interesante porque hay muchas mujeres de 50 años que no solo tienen que soportar esta etapa de la vida que es complicada sino que a la vez están viviendo con hijos adolescentes, cuidando a padres enfermos y ellas están apagando fuegos todo el día. Luego está la otra hermana, Vera, que tapa la menopausia y la intenta negar, con un montón de amantes. Y, por último, la madre, Magda, que lo deja todo y es el extremo total. Es una visión bastante amplia del proceso de maduración de la mujer. Todas tienen algo mío, como lo del nido vacío, que he tenido que vivir esa experiencia que es como un duelo. Es complicado pero también es una época estupenda de la vida, de libertad y de planes. Los 50 pueden ser una edad muy fastidiada, pero también tienen muchas cosas buenas.

Vera también demuestra que disfrutar del sexo no es cuestión de edad.

Sí, ese es otro tema que me interesaba sacar, porque se da por hecho que una mujer a partir de los 50 años se tiene que dedicar al macramé, a la cerámica y al pilates. Y hay algo perturbador en reconocer que una mujer madura es sexualmente activa. De jovencitas, era impensable pensar que tus padres practicaban sexo. El sexo siempre va asociado a la juventud, pero esta novela pretende derribar también ese tabú.

¿Y la maternidad?

En la novela, las tres mujeres tienen muchas dudas y contradicciones respecto de su maternidad. No es que no quieran a sus hijos, sino que a veces se sienten atrapadas. Somos madres, pero también somos humanas y mujeres. Somos un montón de cosas. La maternidad es una cosa maravillosa y muy prioritaria, pero no invalida a una mujer para el resto de las cosas.

Suscríbete para seguir leyendo