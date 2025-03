«No nos definen nuestros problemas y cicatrices, nos define lo que hacemos con eso»

Fabiola Martínez utilizó su altavoz como personaje público para hablar de discapacidad tras el nacimiento de su hijo Kike Osborne, con una parálisis cerebral. Ahora va más allá y comparte en un libro su experiencia tras sufrir abusos sexuales en su infancia. Historias que compartirá este viernes en el congreso ‘Lo que de verdad importa’, con el que colabora la Fundación María José Jove y que celebra 16 ediciones en A Coruña. También participan la atleta paralímpica Eva Moral y el cocinero Nino Redruello.

El título de su libro es claro: Cuando el silencio no es una opción. ¿En qué momento llegó a esa conclusión?

Desde el primer momento que me siento en la sesión con mi terapeuta y me doy cuenta de que soltar alivia. Cuando empecé a contarle un poco mi vida, aunque fue agotador y salí con dolor de cabeza, sí que me di cuenta de que era necesario compartir las cosas.

¿Qué le dicen sus lectoras al conocer la historia de que sufrió abusos sexuales por parte de su tío cuando era una niña?

Es impresionante los mensajes que recibo de muchas personas que han vivido lo mismo y que me cuentan que tienen a lo mejor 60 o 70 años y que no lo han contado nunca o que solo lo sabe su marido o que no se lo han contado a sus hijos, pero que escuchándome a mí han sentido la necesidad de contar su historia. Creo que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que no conocemos de todo.

¿Cómo es el proceso de admitirlo y empezar a sanar la herida?

El proceso es largo y yo creo que el primer paso, además de hablar, es adquirir un compromiso contigo mismo de verdad, de querer salir de ahí, de aprender de todas esas herramientas que te da la terapia para hacer un trabajo. Porque cuando tú vas a terapia, hablas, sueltas, te tratan, pero luego tú te vas con todo eso. Y hasta la siguiente sesión no lo puedes dejar en un cajón. Tienes que trabajar tus pensamientos y tomar conciencia de ello. El cerebro muchas veces te juega malas pasadas y no quiere enfrentarse a esos cambios y eso te lleva a pensar «igual no estoy tan mal». Pero, en realidad, te estás disociando de esa situación. A mí todavía me cuesta conectar con esa niña.

Hasta ahora, ¿le costaba entender de qué manera le había condicionado esta situación vivida en su infancia?

Claro. Tú no te das cuenta de que haces cosas y tomas decisiones influenciadas por esa sensación o situación. Lo valoras cuando dices ¿por qué tengo tan mala suerte con las parejas? Piensas que son los demás y no das con la persona adecuada. Pero cuando miras hacia adentro dices «es que esas personas las escojo yo, ¿por qué no veo a las buenas y voy a las que me hacen daño?». Pues porque hay un trabajo que hay que hacer. Y no hace falta que hayas sufrido abuso sexual infantil, puede ser por otras situaciones. Los problemas no nos definen. Las situaciones, las cicatrices o los traumas no nos definen. Nos define lo que hacemos con eso.

En un mundo que va tan rápido, ¿nos cuesta mirarnos a nosotros mismos?

Sí, ese es el punto. Hay que vivir conscientemente, escuchándonos. Si tomas conciencia de que te has dicho algo feo, piensas que no puede ser y cambias el discurso. Y ahí es donde van pasando esos pequeños cambios que te hacen sentirte cada vez mejor contigo misma. Yo, durante mucho tiempo, viví con todos mis traumas ahí enterrados y pensé que eso no tenía nada que ver conmigo. Y no era verdad.

Su labor de divulgación empezó hace años, cuando nació su hijo Kike Osborne, que padece parálisis cerebral.

Sí, pero yo no tenía en mi mente ser altavoz de nada. El nacimiento de Kike hizo que eso ocurriese de forma natural. Obviamente, estar casada con un señor muy mediático también hacía que el foco estuviese ahí en nuestra vida. Entendí que tener un altavoz es una responsabilidad, sobre todo cuando te pasan cosas así.

¿Le ha acercado a otras realidades su labor en la Fundación Kike Osborne?

Te das cuenta de lo difícil que es. A veces crees que el mundo es como tú lo ves, pero luego conoces la realidad de otras familias y no. He conocido historias de madres que se han quedado solas porque los padres, con el nacimiento del hijo o hija con discapacidad, no han podido y han dejado la familia y han tirado para adelante. Incluso algunas estando enfermas. Es bestial.

Le dijeron que su hijo no viviría más de 2 años y ya es mayor de edad. ¿En qué momento, después del shock inicial, cambió el chip y decidió abrazar esta realidad y luchar?

Ese cambio de chip vino después de preguntarme muchas veces por qué y no encontrar respuesta. Todo ese proceso fue cuando mi hijo estaba en la UCI. Él iba superando dificultades y llegó un momento que me dije «esto no va de ti Fabiola, va de esa persona que está ahí luchando por estar aquí». Yo me culpaba, sentía que había hecho algo mal, pero ahí cambié mi visión.

¿Qué le ha enseñado Kike?

Muchas cosas. Me ha enseñado el amor de verdad, me ha enseñado la fuerza, las ganas de vivir, la bondad y la pureza del ser humano.

Con estas experiencias, ¿cuál es el mensaje que quiere mandar en Lo que de verdad importa?

Primero, que nunca es tarde para liberarte del dolor que tengas, sea por abuso, que es mi caso, o sea por lo que sea. También me gustaría que tomáramos conciencia de que los niños son responsabilidad de todos. Si ves una situación en la que un niño está en peligro, tienes que actuar. La inocencia de un niño o de una niña tiene un valor fundamental, porque son los que luego van a ser futuros presidentes, médicos, científicos. Son las personas que van a mover el mundo. Si tenemos niños rotos, tenemos adultos rotos.