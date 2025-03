Dos detenidos en A Coruña por un nuevo caso de la "estafa del amor"

Cinco personas han sido detenidas en España por un nuevo caso de la "estafa del amor", según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa. En este caso la víctima ha sido un hombre de 70 años que transfirió cerca de 320.000 euros a cuentas de un entramado criminal después de enamorarse a través de la red de una supuesta sargento del ejército naval estadounidense en misión en Bagdad. Entre las personas arrestadas, dos han sido en la provincia de A Coruña mientras que las otras tres fueron apresadas en Málaga, Soria y Madrid. También hay otras tres personas identificadas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles.

La investigación, que ha sido liderada por agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició a partir de una denuncia por una tentativa de estafa, en otro caso distinto al del timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores. En esta ocasión, un empresario en la Costa del Sol denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, recibiendo un mail en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros. Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de “man in the middle”, no llegó a consumarse finalmente, permitiendo a los ciberagentes iniciar una investigación para desarticular un entramado de mulas financieras dedicadas a la comisión de múltiples estafas y el blanqueo de capitales.

Precisamente del análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, la Policía Nacional detectó que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito en la misma, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, iniciándose las gestiones para localizar al emisor de la transferencia y las circunstancias de la misma.

Tras varias averiguaciones, la búsqueda llevó a identificar al emisor de la transferencia, un varón de 70 años que residía en Canarias. Tras la promesa de ir a visitarle pronto, y bajo distintas excusas, la falsa militar le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones. La víctima no quería, en inicio, aceptar y reconocer que estaba sufriendo una estafa del amor. Tras un periodo de negación y desconcierto, reconoció que estaba siendo engañado e interpuso denuncia en dependencias policiales. El total de la estafa ascendía a 318.573 euros.

En una segunda fase de la operación, la Policía Nacional de A Coruña detuvo a dos sospechosos que ingresaron en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.