Tres décadas de «lucha» coruñesa contra la esclerosis múltiple

«Cuando a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple, en 2011, la enfermedad estaba muy ligada a la idea de acabar en una silla de ruedas. Hoy en día, eso ha cambiado. La mayor parte de los afectados por esta dolencia podemos tener una vida bastante normal: con medicación, con épocas mejores y peores, con ciertas limitaciones… No obstante, podemos trabajar, hacer deporte, formar una familia, tener hijos… Hace veintitantos años, te decían que no podías hacerlo. Por suerte, todo eso ya se ha quedado atrás», resalta Sonia García Erias, presidenta de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), en el 30º. aniversario de la creación de la entidad. Una efeméride que celebrarán, mañana, con una gala benéfica en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, que busca «visibilizar la enfermedad» y «agradecer» su labor a los pioneros de la asociación, quienes «dieron el paso de reunirse» y «luchar por sus derechos» cuando «no había absolutamente nada».

Al servicio de los pacientes y sus familias. De arriba a abajo, terapeutas y usuarios de ACEM Esclerosis A Coruña, en distintos talleres de la entidad, en el centro cívico de San Diego; mesa informativa y petitoria, en el Día mundial de la Esclerosis Múltiple de 2024, en el Obelisco; y terapias, en el antiguo centro asociativo García Sabell. | IAGO LÓPEZ/C. PARDELLAS

«Yo no estaba, entonces, en la asociación, obviamente, pero sí llevo 24 años diagnosticada, y ha cambiado todo bastante», apunta García Erias, quien reconoce que, «al principio», sobre todo, «el diagnóstico es un shock». «Yo estuve bastante mal. Me caía un día, de repente; dejé de caminar; no sabía, muy bien, qué me pasaba… El proceso hasta la detección de la esclerosis múltiple, a veces, es un poco largo: estás con síntomas raros, que no entiendes; nadie te dice el porqué… Hasta que, al final, te dan un diagnóstico y se te cae el mundo encima. Primero, porque eres joven, y piensas: ‘¿Ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida?’. Porque esta enfermedad se suele diagnosticar entre los 20 y los 40 años, con lo cual es una época en la que, normalmente, la gente está empezando su vida laboral, familiar… y te corta mucho», subraya la presidenta de ACEM Esclerosis A Coruña, quien admite haber pasado «por épocas muy malas».

«Ahora mismo, estoy en una etapa bastante buena, y que dure mucho. Pero es cierto que, cuando a mí me diagnosticaron la esclerosis múltiple, esta dolencia estaba muy ligada a la idea de acabar en una silla de ruedas. Hoy en día, eso ha cambiado. La mayor parte de los afectados por esta patología podemos tener una vida bastante normal: con medicación, con épocas mejores y peores, con ciertas limitaciones… No obstante, podemos trabajar, hacer deporte, formar una familia, tener hijos… Hace veintitantos años, te decían que no podías hacerlo. Por suerte, todo eso ya se ha quedado atrás», reitera.

«Antes, además, había un tratamiento y nada más», prosigue García Erias, antes de admitir que, «hoy en día, es verdad que se está investigando muchísimo» y «hay una variedad bastante grande de tratamientos para intentar estabilizar la enfermedad», que «no tiene cura ni se sabe de dónde viene». «Con lo cual, lo que se intenta, ahora mismo, es pararla. Que no te den brotes, y que no avance», señala la presidenta de ACEM Esclerosis A Coruña, quien destaca que la esclerosis múltiple es una dolencia «muy variable». «De hecho, se le llama ‘la enfermedad de las mil caras’, porque cada caso es diferente, y en cada persona es totalmente distinta. Tiene muchos síntomas, y muy variados. Además, dentro de la esclerosis múltiple hay muchos tipos. Uno es el que cursa por brotes: sufres un brote, igual te queda alguna secuela, pero va remitiendo… y, cada equis tiempo, te vuelve a dar otro. Pero, luego, está la primaria progresiva, que ya es como que la enfermedad (lentamente, o más rápido, dependiendo del caso) va avanzando cada vez más. La de brotes tiene muchas opciones de tratamiento, sin embargo, la primaria progresiva es la que cuesta más controlar, y la más degenerativa. Por eso, es ahí donde se tendría que centrar más la investigación: en intentar conseguir algo que pueda parar el avance de la enfermedad», recalca.

Detalla Sonia García Erias, en este punto, que ACEM Esclerosis A Coruña cuenta con un «Servicio de Acogida» que constituye, «precisamente, ese primer contacto» tras el diagnóstico de la enfermedad. «Cuando acabas de recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple, llegas muy perdido a la asociación. No sabes lo que te va a pasar ni nada. Al final, los médicos te dan un diagnóstico, una medicación... y tampoco pueden pararse a explicarte mil cosas. Ese es un poco el trabajo que hacemos, también, en ACEM Esclerosis A Coruña, para lo cual contamos con una psicóloga y una trabajadora social, que se encargan de llevar a cabo esa primera acogida», especifica la presidenta de la entidad, quien considera que, el trabajo de estas tres décadas ha contribuido a «visibilizar, bastante», la esclerosis múltiple. Con todo, admite que «la gente la sigue confundiendo muchísimo». «En mi caso, cuando digo que tengo esclerosis múltiple, muchas personas lo relacionan con los huesos, cuando es una dolencia neurológica y no tiene nada que ver. Incluso hay quien sigue confundiendo la esclerosis múltiple con la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Aunque, en general, la sociedad está más informada que hace unos años, y hay una mayor visibilidad, se siguen confundiendo mucho las enfermedades», insiste, antes de poner sobre la mesa las principales demandas del colectivo coruñés de la esclerosis múltiple, en el momento actual.

«Nuestra principal reivindicación, como en casi todas las enfermedades, es la investigación. Eso, por supuesto», resalta Sonia García Erias, antes de llamar la atención sobre el hecho de que, «desde las asociaciones españolas de esclerosis múltiple», llevan «mucho tiempo intentando conseguir que, con el diagnóstico» de la enfermedad, a los afectados se les reconozca «el grado mínimo de discapacidad [33%]». «Pedimos esto porque sí, ahora te diagnostican y estás bien, sin embargo, de un día para otro, puede que te dé un brote y, por ejemplo, no puedas caminar. Y el reconocimiento de ese grado mínimo de discapacidad, lleva un tiempo conseguirlo. No puedes estar un año esperando a que te lo den», expone la presidenta de ACEM Esclerosis A Coruña, quien reconoce que las ventajas que ofrece el grado de discapacidad «son mínimas» [ni siquiera da derecho a una prestación económica], y que «es más un reconocimiento» de su enfermedad, y un «facilitar» a los afectados «ciertas cuestiones, en el día a día».

«Pretendemos, simplemente, que todo sea más ágil. Ya sabemos cómo funcionan las Administraciones públicas, hay mucha burocracia, los trámites van muy lentos... Y puede darse el caso de que, aunque estés bien, de repente, sufras un brote que te deje muchas secuelas. Lo que buscamos es evitar que, si eso sucede, el proceso para poder conseguir después, por ejemplo, una ‘dependencia’, sea eterno», reitera García Erias, antes de exponer otra «reivindicación» —en este caso, dirigida «al Servizo Galego de Saúde (Sergas)»— que, desde ACEM Esclerosis A Coruña estiman, también, «muy importante». «Contar con un equipo más multidisciplinar en el Sergas también estaría bien. La esclerosis múltiple te afecta a diferentes aspectos físicos y cognitivos, y el tener que estar yendo, por separado, a los distintos especialistas (neurólogo, psicólogo, urólogo, etc.)... Sería muy importante que en A Coruña hubiese una Unidad multidisciplinar para el manejo conjunto de nuestra dolencia», recalca la presidenta de la asociación, antes de recordar que la esclerosis múltiple «ya no es una enfermedad rara» [como en su momento fue considerada] dado que, en la actualidad, «hay muchos casos» diagnosticados. «Está claro, también, que ahora el diagnóstico es cada vez más rápido. Sabiendo que todo eso ha mejorado, del mismo modo, sería necesario mejorar el abordaje nuestra enfermedad con un equipo multidisciplinar que trabaje coordinadamente», incide.

Una cita para «agradecer» a los pioneros de la asociación: «Entonces no había nada»

«La idea principal de la gala de mañana es visibilizar, por supuesto, la esclerosis múltiple, y también agradecer a los pioneros de nuestra asociación», destaca Sonia García Erias, presidenta de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM). «Celebramos el 30º. aniversario porque ACEM, como entidad, se formó en 1995, no obstante, empezó en 1984, como parte de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Fue, entonces, cuando un grupo de afectados y familiares dieron el paso de reunirse para visibilizar la enfermedad y luchar por sus derechos, puesto que, en aquel momento, no había información ni sitio donde reunirse... No había absolutamente nada», subraya García Erias, antes de exponer que, en la actualidad, ACEM Esclerosis A Coruña cuenta «con más de 300 socios», de la ciudad coruñesa «y alrededores [hay otra ACEM en Santiago]».

«En la asociación, aparte del Servicio de Acogida, que abarca Psicología y Trabajo Social (y que nuestros usuarios pueden necesitar en cualquier momento, no solo al inicio), tenemos también Fisioterapia y talleres de Estimulación Cognitiva, otro ‘terreno’ que, hace muchos años, tampoco se abordaba. Sin embargo, hoy está demostrado que la esclerosis múltiple afecta, también, a nivel cognitivo, de ahí que intentemos ofrecer este tipo de talleres, para que así la gente pueda intentar no perder más de eso», explica la presidenta de ACEM Esclerosis A Coruña. «Además, tratamos de hacer reuniones periódicas porque, como solemos decir, es difícil entender algo que no se ve. Y, como hay muchos síntomas de la esclerosis múltiple que son invisibles, a las personas de nuestro entorno les cuesta mucho ponerse en nuestra situación. Aunque lo intenten, no lo pueden hacer, porque ni sienten lo que nosotros sentimos ni lo ven», reconoce García Erias, quien hace hincapié en que, «a veces, el reunirse gente con lo mismo», ayuda a que «te sientas comprendido».