Este barrio de A Coruña dejará de ser como lo recordamos: una remodelación pone en jaque su esencia marinera

En A Coruña existe un barrio que pronto dejará de ser como lo conocemos. Es ley de vida: las necesidades evolucionan, los espacios envejecen y las ciudades se transforman. Sin embargo, es importante tener presente que no todo cambio tiene porqué significar una ruptura con la esencia del espacio y las personas que lo habitan, y eso es lo que tratará de hacerse con este nuevo proyecto.

Con esta remodelación, se tratará de reavivar una zona que "ha conocido tiempos mejores", como indica @disfrutarcoruna en su cuenta de Tiktok: "Este barrio de A Coruña nunca será igual. Se trata de un barrio tradicional que ha vivido tiempos mejores, pero que aún conserva su esencia marinera con sus pintorescas casitas de colores, su pequeña playa, sus vistas a la ría y algunos grafitis relacionados con el mar".

Se trata del barrio de As Xubias, un barrio coruñés que está a punto de sufrir una gran remodelación que espera, entre otras cosas, rehabilitar las antiguas viviendas de pescadores y crear espacios verdes para el disfrute de los vecinos, aunque también incluye otros aspectos que han suscitado críticas de los vecinos.

@disfrutarcoruña llama a visitar el barrio de As Xubias antes de su remodelación

En su último vídeo, que ya cuenta con más de 5.000 'me gustas', @disfrutarcoruna invita a visitar el barrio de As Xubias para disfrutar por última vez de su tradicional esencia marinera: "Encontrarás un pazo del siglo XVIII y la taberna más antigua de la ciudad. Si quieres verlo antes de su remodelación, no tardes en visitarlo".

Sobre el proyecto, también explicó sus puntos principales: "El nuevo proyecto promete revitalizar la zona rehabilitando las antiguas viviendas de pescadores, conservando la arquitectura de valor y creando espacios verdes para el disfrute de los vecinos".

No obstante, no esconde el punto que ha levantado las críticas del vecindario: "También incluye unas 240 viviendas de nueva construcción y esto sí que ha suscitado cierta polémica".