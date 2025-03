Catuxa Salom: "A diferenza do rural coas cidades é que se tece unha rede de coidados"

Filla de arxentinos, neta de italianos e nada en Vilagarcía de Arousa, como inflúe iso na súa música?

Inflúe en que me criei escoitando folclore sudamericano como Violeta Parras ou Mercedes Sosa, por exemplo. Ao criarme nesta terra, iso xera unha mestura que eu penso que é curiosa coas miñas raíces arxentinas e fusiónoo co lugar no que vivo, que é en Galicia.

Foise con 17 anos a Madrid, que lle aportou aquela etapa?

Moitísimo aprendizaxe, moito enriquecemento porque fun a estudar Socioloxía, que é unha carreira que aporta moito a nivel social, e paralelamente estudiei teatro na escola Juan Carlos Corazza. Aportoume perder o medo a arriscar.

Naquela etapa tivo unha banda de country, como xurdiu aquel proxecto?

Pois ese proxecto xorde cando eu decido deixar de adicarme profesionalmente ó teatro e ó cine, como non tiña outra fonte de ingresos, empezo a tocar na rúa a guitarra. Aí coñecín a Carlota, que era a banjista, e formamos a banda de country, que comezamos a tocar na rúa e aí empeza a miña carreira profesional como música, grazas ao rastro de Madrid que nos abriu a un mundo de tocar por unha chea de sitios por toda a Península e por Europa.

Como pasou diso a converterse en Catuxa Salom?

Pois tras a típica crise que lle ocorre a todas as bandas, decidido irme a traballar a Francia e cortar coa música. De alí, por un contacto, voume a traballar a California, a Estados Unidos, durante dous anos. Alí píllame a pandemia, unha semana antes de que estale. Decidín volver a Madrid e comprei un looper. Así comeza o proxecto de Catuxa Salom sin que eu o soubese. Como todo sigue mal, decido irme ó rural e alí comeza Catuxa Salom.

Tende a idealizarse o de vivir no rural. Vostede que o viviu de verdade, como é?

Eu que o idealicei, pois doume conta (ri). Está moi romantizado, pensas que todo van ser paxariños no aire e en verdade hai moitas faltas no que se refiere a infraestructura, nas carreteiras, moitas cousas ainda por mellorar. Hai unha soidade non desexada da que ahora estase, por sorte, empezando a falar, onde sobre todo a xente máis maior o sufre. Daste conta de que ainda así a diferenza coas cidades é que se tece unha rede de coidados na ca túa veciña pois ó mellor dache ovos e ti bótalles unha man axudándolle con internet a pedir unha cita no médico que ela non sabe. Vaise tecendo unha rede de coidados na que eu rescato iso do rural. Hai máis atención hacia outras personas que nas cidades.

Esa rede de coidados entre veciñas, tamén na amizade, é parte importante no seu último traballo, Caldo.

Caldo ó final é iso, que non te falta un bo caldiño para coidarte. O que necesites pois eu vou a estar ahí. É como que eu saquei esa reflexión nesa etapa no rural

Vai a presentalo por primeira vez aquí na Coruña, que vai encontrar o público que vaia ó concerto?

Pois vaise encontrar algo que penso que é moi sincero, moi dende o corazón, coa mesma intención coa que viña con Nunha Aldea que é conectar co público e xerar unha viaxe sonora, e van a encontrar unha parte máis teatral, que quixen utilizala neste segundo EP, xa que me formei en teatro.

É un dos grandes nomes da música de raíz, que agora está nun gran momento. Por que pensa que está conectado tanto co público?

Poderíache dar unha resposta sociolóxica que creo que ten bastante lóxica, que é que hai a nivel mundial unha evidente crise de identidade, debido a internet e a unha chea de cousas. Todo se move moito máis a nivel global. Hai unha pregunta innata que é: 'quen son eu dentro de todo este maremoto?'. Pois aí é normal que empecemos a mirar a nosa música de raíz, e creo que é unha resposta social á nosa identidade.

As linguas cooficiais están a cobrar moita importancia. Un bo exemplo é o seu último single, As vosas raons, que é unha colaboración en galego e en catalán con Joana Dark.

Saíu de maneira natural, porque dixemos 'hai que arriscar, xa que disto hai pouco, imos ver que tal queda'. Como saíu tan orgánico, pois apostamos por iso sen dubidalo.