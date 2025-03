Los ‘Clubs de Saúde’ para pacientes con cáncer de la AECC llegan a siete concellos de A Coruña

«Mejorar la salud física, emocional y social» de pacientes con cáncer, supervivientes y familiares, además de «facilitar el acceso a recursos» a afectados por esa dolencia, «especialmente a aquellos que viven más alejados de los núcleos urbanos», donde «la oferta suele ser mayor», es el doble objetivo que pretenden los Clubs de Saúde de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña. Un proyecto iniciado en 2024, en forma de «experiencia piloto», en tres concellos, Vimianzo, Melide y Cedeira, y que, este año, llegará a siete municipios, con la incorporación de Curtis-Teixeiro, Cee, As Pontes y Rianxo.

«La AECC quiere estar presente, ofreciendo apoyo donde a veces no se llega y facilitando herramientas para que cada persona tenga más calidad de vida, sin importar dónde resida», resaltó el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Manuel Aguilar, durante la puesta de largo de esta nueva edición del proyecto, en la que participaron, también, los alcaldes de Cee, Margarita Lamela; Curtis, Javier Francisco Caínzos; y Rianxo, Julián Bustelo; la directora del Departamento Territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña, Cristina Pérez; y la jefa del Servicio de Atención Primaria del centro de salud de Vimianzo, Teresa Castro.

También intervinieron la coordinadora provincial de Atención al Paciente de la AECC en A Coruña, Lourdes Silvoso; y Magdalena Amigo, paciente de Vimianzo, quien explicó su experiencia en el primer Club de Saúde de su localidad. Además, en el acto estuvieron presentes representantes de los municipios que desarrollan el proyecto desde 2024: el alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda; la concejala de Política Social de Melide, Carmen Liñeira; y la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez.

Bienestar psicosocial

«Los Clubs de Saúde buscan ofrecer una atención complementaria al sistema sanitario, enfocándose en el bienestar psicosocial. Sabemos que un diagnóstico de cáncer no afecta sólo a la salud física, sino que va un poco más allá. Afecta al bienestar emocional y social de las personas», destacó la coordinadora provincial de Atención al Paciente de la AECC en A Coruña, Lourdes Silvoso, quien detalló que el proyectó «partió de un estudio exhaustivo, realizado en 2023, sobre las necesidades de la población oncológica en el rural de la provincia de A Coruña», que «permitió identificar carencias significativas en el ámbito social, emocional y físico» de esos pacientes y sus familiares.

"Desafíos" de los entornos rurales

«Los entornos rurales enfrentan desafíos adicionales, debido a su ubicación geográfica que limita el acceso a los recursos. Los Clubs de Saúde nacen para cubrir esa necesidad», explicó Silvoso, antes de detallar que los participantes en el proyecto acudirán a los Clubs de Saúde «una vez por semana», desde el próximo lunes 31 de marzo, y hasta el mes de noviembre, para «realizar talleres de 75 minutos», en los que «se abordarán diferentes materias, como alimentación saludable, actividad física, higiene del sueño, gestión y autocuidado emocional, abordaje de miedos, actividades culturales y de ocio en grupo», además de «ofrecer información en materia sociolaboral».

«Las sesiones estarán coordinadas por un equipo de profesionales y voluntarios de la AECC, y en ellas también participarán profesionales invitados de otras instituciones», indicó la coordinadora provincial de Atención al Paciente de la entidad en A Coruña, quien hizo hincapié en que, al igual que los demás servicios que ofrece la AECC, la participación en los Clubs de Saúde es «totalmente gratuita», previa derivación de «los médicos de cabecera de los centros de salud, los servicios sociales del Ayuntamiento, los voluntarios de la asociación», o «llamando al teléfono de Infocáncer, 900 100 036», sin coste alguno.

«Acercarme a personas que han vivido lo mismo que yo, y con las que nunca había hablado de este tema, me ayudó mucho y me permitió conocerlas mejor» Magdalena Amigo — Paciente participante en la primera edición del Club de Saúde de Vimianzo

En primera persona

Desde la perspectiva de los pacientes, Magdalena Amigo, participante en la primera edición del Club de Saúde de Vimianzo, aseguró: «Aprendimos mucho sobre cosas que no hacíamos, pero que son muy importantes, como el ejercicio, la dieta o la atención psicológica». Aunque, en su caso, no vivió la enfermedad sola y estuvo «bien acompañada» por su familia, Magdalena subrayó que «las experiencias que compartieron los demás» participantes en el Club de Saúde le resultaron «muy enriquecedoras». «Acercarme a personas que han vivido lo mismo que yo, y con las que nunca había hablado de este tema, me ayudó mucho y me permitió conocerlas mejor», resaltó esta vecina de Vimianzo, quien «recomienda» la actividad a «todo el mundo», porque «los Clubs de Saúde valen mucho, y se pasa muy bien», incidió.