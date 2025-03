Down Coruña, 25 años de «lucha» por «una inclusión real»: «La diferencia es maravillosa»

«Un cromosoma extra no puede ser la excusa para privarnos de nuestros derechos. Tenemos derecho a ser personas autónomas e independientes. A estudiar, a trabajar, a querer, a divertirnos y a relacionarnos. Y, por supuesto, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a formar parte de la sociedad». La comunidad gallega del síndrome de Down alzó ayer la voz para reivindicar que «todas» las personas con esa condición, al igual que «cualquier otra», quieren «vivir la vida que ellas mismas elijan». Fue en la conmemoración del Día mundial del síndrome de Down, en el Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC), donde cuatro jóvenes con síndrome de Down leyeron el Manifesto pola promoción da Autonomía Persoal, en representación de todo el colectivo. Lo hicieron durante un emotivo acto, que sirvió, también, para celebrar el 25º. aniversario de la asociación Down Coruña, y que contó con la participación de la alcaldesa, Inés Rey; la subdelegada del Gobierno, María Rivas; la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón; la diputada responsable de las áreas de Política Social, Educación e Xuventude de la Diputación de A Coruña, Mª del Mar García; la presidenta de Down Coruña, María Díaz; y el presidente de la Federación Down Galicia, Delmiro Prieto, quien recordó cómo, en el último cuarto de siglo, «las personas con síndrome de Down pasaron del ostracismo en los hogares, a la visibilidad», y reivindicó: «Lo más importante es ofrecerles oportunidades para que puedan llevar la vida que escojan».

Durante el encuentro, se entregaron lo Premios Down Galicia, cuyo objetivo es distinguir «el trabajo en favor de la promoción de la autonomía e igualdad» de las personas con síndrome de Down. El Concello de A Coruña, en la categoría institucional, y José Antonio Portabales, responsable de Recursos Humanos de Alcampo A Coruña, en la de persona particular, fueron los galardonados, en esta décima edición, en la que Down Coruña, por su parte, reconoció con sendas menciones especiales a la Diputación coruñesa y a Joaquín González Iglesias, CEO de Sociedad de Inversiones Higoma S.L.y exdirector general de Vegalsa-Eroski.