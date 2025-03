Más de ocho millones de viajeros pasaron por las estaciones de transporte en un año

Alvedro, San Cristóbal, el muelle de Trasatlánticos y la estación de autobuses son las cuatro principales puertas de entrada a la ciudad. Juntas superaron, el año pasado, los ocho millones de viajeros. Un máximo histórico que se apoya, sobre todo, en el crecimiento de la demanda del tren y el autobús, aupada, entre otras medidas, por los descuentos en el transporte público.

EL TREN, UNA DEMANDA DIFÍCIL DE ABSORBER. L

a estación de San Cristóbal, ahora provisional por las obras de construcción de la nueva intermodal, registró el año pasado 3,63 millones de viajeros, el máximo desde que hay registros. Una cifra récord que se explica por políticas de movilidad como la llegada de los trenes Avril y los bonos gratuitos de Media Distancia impulsados por el Ministerio de Transportes, y que supone un 70% más de tráfico que en 2019. Con todo, expertos y usuarios advierten de que la gestión de la oferta no se ha adecuado al uso que soporta hoy. Plataformas de usuarios, como Perder o Tren o los viajeros habituales de Media Distancia han denunciado en múltiples ocasiones retrasos y saturación de las líneas, especialmente en el Eje Atlántico.

El experto en ferrocarril gallego e ingeniero técnico en Obras Públicas Xosé Carlos Fernández juzga que «A Coruña no tiene completas las instalaciones que debería», y que, si bien existe demanda, esta está «mal atendida». Se refiere, sobre todo, a la comunicación con Ferrol, que dispone de una infraestructura antigua, pocas frecuencias y tiempos ineficientes. «Hay una línea, pero es como si no la tuviese. A Coruña podría tener todavía mucho más demanda si hubiese una línea a Ferrol en condiciones. Lo mismo para Lugo, que está abandonada y sin servicios», explica Fernández. En el caso del Eje Atlántico, el itinerario que más usuarios concentra, el problema está en el número de trenes y frecuencias, que se mantienen igual que en años previos con mucha menos demanda. «Hay los mismos servicios que hace 10 o 15 años, los trenes igual. La demanda es grande porque ofrece tiempos competitivos con el coche particular, pero hay franjas con huecos en la oferta», valora el experto. Las líneas de Larga Distancia experimentaron un crecimiento considerable en 2024 coincidiendo con la entrada en funcionamiento del AVE y Avlo con los trenes Avril en mayo del año pasado. La terminal coruñesa registró en estos trayectos casi medio millón de pasajeros, un total de 425.577, lo que supone un 45% más que en 2023.

ALVEDRO, LIMITADO POR SU TECHO.

Aunque el servicio se implanta a pulso lento y solo hay tres frecuencias diarias por el momento, el tren a Madrid se ha alzado como un serio competidor para el aeropuerto de Alvedro, que registró el año pasado 1,23 millones de pasajeros, y, aunque su ocupación roza el 100%, su margen de crecimiento está limitado por la ausencia de nuevas rutas. Este acumulado supone un 8,5% menos que en 2019, el último año completo antes de las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis sanitaria. Es el segundo aeropuerto de más de un millón de clientes que más pierde en comparación con los datos de 2019, ya que ha dejado de mover más de 115.000 viajeros. Desde la plataforma Vuela Más Alto atribuyen esta coyuntura a la buena aceptación de las rutas que ofrece, pero detallan que Alvedro «ha llegado a su techo», con lo que pocas son las mejoras posibles en cuanto a volumen de usuarios sin nuevas rutas en el horizonte.

El BUS se adelanta a la previsión.

Diferente es el caso de la estación de autobuses, que parece no tener techo al que mirar, al menos mientras se mantengan los descuentos al transporte público que reducen el billete a la mitad de precio. Al igual que la de tren, la terminal rompió registros en 2024 con cerca de 2,9 millones de pasajeros, una cifra que sobrepasa la previsión de la Consellería de Mobilidade para la nueva intermodal —unos 2,7 millones, según avanzó la entonces titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez , en 2023— y que supuso un incremento del 25% en solo dos años. El crecimiento coincide con las bonificaciones al billete de autobús autonómico que cofinanciaron, desde septiembre de 2022, la Xunta y el Estado, que se mantendrán en 2025 pero en menor medida, al rebajar el Estado su aportación al 20%, que se complementará con el 20% que bonifica la Xunta, con lo que la tarifa subirá.

LOS CRUCEROS, DE RÉCORD EN RÉCORD.

Otro medio que va camino de romper marcas son los cruceros turísticos, que, si bien no constituyen un medio de transporte al uso, el año pasado acercaron a la ciudad a 406.613 viajeros, superando su propio récord por tercer año consecutivo y también el máximo de la cornisa cantábrica. Si la previsión se cumple, la tendencia continuará este año, en el que se espera que el muelle de Trasatlánticos reciba, al menos, 170 escalas de cruceros. Desde hace años, A Coruña es líder en toda la franja que discurre entre Lisboa y la Bretaña francesa, por encima de grandes capitales como Oporto o Bilbao.

