Profesionales del sector cultural alegan contra los cambios en la zona de carga del teatro Colón

La Asociación de Profesionais da Xestión Cultural, plataforma que representa y defiende los intereses del sector, ha presentado alegaciones contra el proyecto de reforma de los Cantones. En concreto, contra la eliminación de la zona de carga y descarga de la calle Manuel Casás, entre Correos y Teatro Colón. El colectivo considera un «grave error por desconocimiento» de la importancia del área de carga y descarga en la logística que requiere poder realizar espectáculos en el Colón «en condiciones dignas». Solicitan al Concello que busque una alternativa de ubicación para la parada de autobuses urbanos y metropolitanos que no sea la calle Manuel Casás, y le conminan a hablar con profesionales de los teatros Colón y Rosalía para «ratificar» su postura. Aseguran que el cambio traerá problemas como «riesgo altísimo de accidente grave» al mezclarse las personas usuarias del bus con la tarea de carga y descarga de material de sonido, instrumentos y otros útiles de atrezzo.

A esta coyuntura suman el traslado de la delegación de RTVE en Galicia al edificio de Correos, el propio trajín diario del edificio postal debido a personas que acuden a enviar a recoger sus paquetes, que se van a encontrar, con el cambio, «con una calle colapsada por los buses metropolitanos y sus usuarios», aseguran.

El Gobierno local replicó estos días que la zona no desaparecerá, sino que se trasladará a la avenida do Porto, en la parte trasera del edificio de Correos, la más cercana a Palexco. También habrá un «espacio libre para descargas puntuales» en el lateral del Colón que da a Manuel Casás, detallan fuentes municipales, y que no contemplan dejar sin carga y descarga a «instalaciones de uso municipal», en referencia al teatro. Las mismas fuentes añaden que, cuando haya espectáculos «que lo requieran», los técnicos y artistas «podrán descargar sin ningún problema» frente a la entrada como hasta ahora.

Los profesionales del sector cultural hacen públicas sus alegaciones un día después de que el BNG denunciase la supresión de un «área de servicio imprescindible» para el equipamiento. La edil Mercedes Queixas calificó de «inexplicable» que este «problema» no se haya detectado y esté sin corregir, si bien desde el Concello recalcan que solo se trasladará.

La asociación de profesionales cree que el cambio generará «un grave problema» para llevar a cabo, en el teatro, producciones como el musical Chicago, que, debido a su gran montaje, advierten, podrían dejar de celebrarse en el Colón. Una circunstancia que, abundan, repercutirá en la «credibilidad» del teatro Colón entre los profesionales de la cultura ya que, auguran, se multiplicarán las quejas del personal técnico ante la situación en el espacio.