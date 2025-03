Los vecinos proponen conectar los barrios periféricos y más líneas nocturnas para el futuro bus de A Coruña

El primer encuentro vecinal de los once que se celebrarán en todos los barrios como parte del proceso participativo para diseñar el futuro servicio de autobús urbano culminó ayer con mucha nota que tomar. En el centro Ágora se dieron cita la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por varios concejales de su Gobierno y el equipo redactor del estudio técnico integral sobre el transporte urbano de la ciudad. En las butacas del auditorio, cerca de un centenar de vecinos de varios distritos que enunciaron sus prioridades para el futuro transporte público de la ciudad.

El aumento de frecuencias y conexiones a barrios periféricos, el autobús nocturno, la antigüedad de la flota, la accesibilidad del servicio o el incremento de las líneas nocturnas fueron algunas de las aportaciones que más se repitieron entre los congregados. La necesidad de enlace con los polígonos industriales apareció en las intervenciones orales a mano alzada, y también en los comentarios que los asistentes podían enviar a la pantalla que presidía la sala desde una aplicación móvil. «A Pocomaco se tardan 10 minutos en transporte privado y casi 50 en autobús. Se podrían plantear autobuses lanzadera para facilitar los traslados de trabajadores en horas punta», planteó un asistente.

Otras cuestiones, como la utilización de los planes y estudios previos de movilidad, el solapamiento de las líneas en zonas como San Andrés, la optimización de los transbordos, el mantenimiento de los vehículos o la posibilidad de plantear bonos mensuales para usuarios recurrentes o vulnerables fueron otros de los temas que salieron cuando los presentes tomaban el micro. En materia de intermodalidad, también se propuso sincronizar el autobús que conecta la ciudad con la estación con los horarios de los trenes que van llegando a San Cristóbal. «Tardo 28 minutos en llegar de Santiago, pero 35 en ir de la estación a casa», ejemplificaron.

La alcaldesa, acompañada de la edil de Mobilidade, Noemí Díaz, el de Facenda, José Manuel Lage, la de Benestar Social, Nereida Canosa, y la de Seguridade Cidadá, Montserrat Paz, escuchaban las propuestas y esperaban su momento para intervenir y contestar directamente a algunas de las cuestiones. Inés Rey animó a los presentes a «no pensar en cambios en líneas concretas» sino a afrontar el proceso como «una reflexión» desde un «lienzo en blanco» para rediseñar el nuevo mapa de movilidad de la ciudad. «El hospital tiene una demanda real de movilidad, también los polígonos, pero los horarios laborales y de ocio son distintos, tenemos que adaptar la geografía y la demografía a las necesidades», detalló.

La edil de Mobilidade, por su parte, avanzó que se va a estudiar la ampliación de frecuencias nocturnas y reclamar de nuevo a la Xunta la creación de un ente metropolitano de transporte para enlazar los municipios de la comarca. «Acabamos de crear una comisión para hablar de la creación de este organismo», declaró. En cuanto a la flota, situó la sostenibilidad como una prioridad en el horizonte. «A partir del 1 de enero de 2026, es obligatorio que las nuevas flotas tengan un 65% de vehículos limpios y con la mitad de emisiones. Con la nueva licitación, los vehículos tendrán que cumplir la legislación», señaló. Otros vecinos apuntaron, como principales deficiencias, el escaso espacio en los vehículos a determinadas horas: «Vamos como sardinas en lata».

Los barrios toman la palabra

«Hay gente que termina de trabajar más tarde de las 23.00 de la noche. Sería interesante hacer que las líneas den dos o tres vueltas más, también el fin de semana. Esta es una ciudad con amplia actividad cultural y nocturna y el Búho se queda corto», propuso un representante vecinal del barrio de O Ventorrillo. Aunque los encuentros están programados para pasar por todos los barrios, portavoces de las asociaciones de Monte Martelo, Eirís, Labañou, Sagrada Familia, Pedralonga y Palavea aprovecharon la primera de las reuniones para llevar las propuestas que afectan a cada distrito, lo que permitió fijar una primera foto de las necesidades de cada zona de la ciudad.

«Nos gustaría que se tuviese en cuenta a los barrios periféricos y las conexiones con los centros de salud y mercados municipales. Sería bueno extender esta encuesta a las personas que no son usuarias de bus para saber por qué», propuso un vecino de Monte Martelo. Coincidió la portavoz de los residentes del barrio de Eirís, que aseguró que muchos de ellos dejaron de utilizar el bus ante la ineficiencia del servicio. «El bus que tenemos, el 1A, cada año tarda más en hacer el recorrido. Cuando hay atasco en horas punta, o ahora con las obras del Chuac, va a ser terrorífico. Proponemos acortar la línea 1A. No cogemos el bus porque no vale la pena», detalló. Para los residentes de la Sagrada Familia las principales preocupaciones son dos: «la conexión con el hospital, especialmente con el Abente y Lago», y los dilatados tiempos entre frecuencias. En el caso de Labañou, los vecinos mayores y con movilidad reducida encuentran dificultades para llegar a la parada debido a «la gran cuesta» que la separa de las viviendas. Además de colectivos vecinales, intervino la presidenta de Asperga, que propuso adaptar la información y señalización de los autobuses a personas con discapacidad sensorial u otras dificultades.

Recogida de opiniones y datos

El equipo redactor del estudio que dará pie a los pliegos del contrato, compuesto por profesionales expertos en transporte —de las empresas Eptisa Servicios de Ingeniería y CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente— fue el encargado de dirigir la reunión. Las intervenciones vecinales se desarrollaron después de una primera parte en la que los técnicos explicaron de forma pormenorizada qué se pretende obtener con el estudio y dónde se concretarán sus aportaciones. A través de una aplicación móvil, los vecinos podían ir valorando en directo su grado de satisfacción con el servicio y sus prioridades, que se iba proyectando en la pantalla, igual que las propuestas escritas y anónimas que quisieron aportar. Los datos revelan que el 16% de los presentes está muy satisfecho, el 27 % se define como bastante satisfecho, el 20 % algo satisfecho, otro 27% lo está poco y el 11 %, nada. Entre las prioridades, el 82 % coincidió en puntualidad y frecuencias y un 51% fijó la intermodalidad como asunto a mejorar.