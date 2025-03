Sobre a auga, o Ulla e A Limia

O Día Mundial da Auga, celebrado onte, foi unha excusa perfecta para subliñar a importancia de coidar os nosos recursos hídricos. Falouse do escasa que é a auga doce accesible para os humanos no planeta. Chamadas á responsabilidade para un uso racional deste ben común. Volver dicir que a auga é vida.

Isto berrouse alto e claro onte nunha nova manifestación masiva, desta volta na Arousa, contra os proxectos pasteiro e mineiro na cunca do Ulla. Porque a calidade das augas desde a Ulloa ata a ría de Arousa están ameazados por unha celulosa xigantesca proxectada en Palas de Rei, que ten previsto chuchar diariamente 46 millóns de litros de auga (o consumo diario de toda a provincia de Lugo!). E que 30 millóns de litros de augas residuais devolveranse ao Ulla cada día, con máis dun cuarto de tonelada de nitratos, comprometendo o abastecemento e biodiversidade en todo curso deste río.

Ademais, esta celulosa queren instalala nunha parcela que estivo incluída nas malogradas propostas de ampliación da Rede Natura 2000 nos anos 2008 e 2011, e mesmo dentro da proposta inicial de Infraestrutura Verde de Galicia (IVG) —cuxa documentación aínda está en liña—. Incriblemente, desprotexeron esa parcela (só esa!) na versión final da IVG.

Outra desgraza ambiental é a reapertura e ampliación da mina de cobre situada preto de Touro e do Ulla. Os efectos nocivos dos lavados ácidos da mina na rede de afluentes do Ulla están sobradamente documentados. Arrasaranse 800 hectáreas polas actividades mineiras, e erguerase unha presa de residuos mineiros de 81 metros de altura a menos de 300 metros de dúas poboacións nas que residen 120 persoas. Unha rotura desa presa sería un «Aznalcóllar galego» para o curso baixo do Ulla e a ría de Arousa.

En verdade, son tempos convulsos para a xestión da auga en toda Galicia: mesmo na comarca da Limia, alí onde houbo unha valiosísima lagoa ata mediados do século XX (a veiga de Antela), veñen de gastar máis de 42 millóns de euros; pero non en restaurar a lagoa e crear unha contorna biodiversa… senón en modernizar o regadío en 2576 hectáreas da chaira limiá, hoxe reseca e saturada de nitratos de orixe agro-gandeiro. Incrible, pero certo.

Conclusión: o G. N. Hábitat únese a esta reivindicación colectiva da importancia de conservar o noso patrimonio hídrico. Que non o estraguen con proxectos falsamente compatibles coa conservación do medio natural, sexan celulosas ou minas. E que tampouco saturen de contaminantes comarcas enteiras, que no seu día foron húmidas e hoxe languidecen secas e maltratadas. É urxente respostar desde a cidadanía á depredación hídrica duns poucos.