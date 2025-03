La niña de la casita blanca

Nací en el año 1933 en la casa de mis abuelos, Domingo y Consuelo, una casita rural, la única que había en el monte. Cuando yo nací solo había cerca el Colegio Nacional. Mis abuelos se dedicaban a las labores del campo, además de cuidar gallinas y conejos, desde muchos años antes de que yo naciera. El lugar donde estaban mis abuelos se le llamaba Casablanca, porque desde el tiempo de mis abuelos, la casa de ellos la pintaban de blanco con cal y, desde la antigua carretera que pasaba por As Xubias, la gente, al ver la casa, sabía que pasaba por Casablanca.

La autora con su familia en Casablanca y Oza. | Cedida

En esta primera etapa de mi vida, junto a mi familia, viví la Guerra Civil española, en la cual murió mi padre, José Armesto, guardia civil, quedando mi madre, Ángela Pena, viuda, siendo yo única hija. Fue el Colegio Dequidt en el que estuve hasta finalizar el Bachiller y hacer la Reválida en el instituto de la Plaza de Pontevedra. Estos años de la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial fueron muy difíciles.

Mi madre Ángela siguió trabajando hasta que se jubiló en la fábrica de La Artística, ubicada en Juan Flórez, como soldadora de latas de conserva. Hasta después de finalizada la Guerra Civil, mi familia tuvo que hacer muchos sacrificios, al igual que la mayoría de coruñeses. Los bueno es que nunca nos faltó para comer, gracias a lo que daban las leiras que regentaban mis abuelos y a los animales que tenían para el consumo, además del trabajo de mi madre.

De esta primera etapa de niñez y de colegio, hasta llegar a la edad de quinceañera, destaco el poder jugar con los pocos amigos que había en esta época en la zona de Casablanca. Se podía jugar tranquilamente por todos los alrededores, que eran campos rodeados de grandes leiras. Como apenas había juguetes, nos hacíamos nosotros los artilugios para jugar, sobre todo con mis primas Pilar y Antoñita, hoy ya fallecidas. En esta época, te vendían muñequitas recortables de papel en una librería de la zona y después jugabas con ellas. También jugábamos a la cuerda y a la mariola, además de ayudar a mis abuelas en las labores del campo y el cuidado de alimentar a los animales, en los días que no tenía colegio, sobre todo en las vacaciones, donde tengo que decir que me lo pasaba muy bien.

También de esta época, en la que había poco tráfico, estando jugando enfrente a la casa de mis abuelos, un camión lleno de militares bajando Casablanca se salió de la carretera chocando y volcando, causando muchos heridos y no sé si también muertos. Solo sé que mis abuelos y mi madre salieron de la casa con mantas y sábanas para ayudar en el accidente, ya que eran los únicos que vivían en la zona. También me tocó ser testigo, junto con la familia, cuando un conocido coruñés de la zona de la zona de Os Castros que iba con una querida se estrelló con su coche, saliendo este coruñés corriendo y dejando a la mujer herida dentro del coche y a otra pareja que los acompañaba. En esta época, de los años 40 en adelante, según mis jóvenes oídos oían, los que tenían dinero en A Coruña solían tener queridas sin que se enteraran sus mujeres.

Me acuerdo mucho de cuando podía ir al cine los domingos con mis amigas y primas, donde lo pasábamos fenomenal. Solíamos ir a los cines Monelos y Gaiteira. Nos daban un real o cincuenta céntimos y, con eso, tenías para la entrada, comprar un gran chantilly en la dulcería que había frente al cine Gaiteira o comprarte pipas, chufas, una manzana de caramelo o un gran pirulí que te podía durar dos días de lo grande que era. Cuando llegaban los días de Reyes, en La Artística a mi madre y a las otras obreras les daban unas telas y dos juguetes, que ya nos hacían felices, y con las telas nos hacían unos abrigos. Los domingos, además de ir a misa, solo nos dejaban salir a pasear con las amigas hasta la Gaiteira. Solo cuando nos llevaban a comprar algún calzado a Segarra era cuando podíamos disfrutar de la caminata y de ver los comercios con sus grandes escaparates, que llenaban por completo los Cantones y la calle Real.

En edad quinceañera, solíamos bajar al centro sin que se enterara la familia, procurando no pasear por los Olmos, para que no nos viera algún vecino de la zona, haciendo nuestros paseos solo por la calle Real, donde podíamos pasar más desapercibidas por la cantidad de gente que había paseando. Recuerdo aún hoy en día que la primera película que vi fue La Revoltosa, de reestreno en el Kiosco Alfonso, donde un chico que me tocó al lado me quiso meter mano por las buenas y se ganó un buen soplamocos, como así les llamaban a los buenos sopapos.

Seguí disfrutando de mi juventud y ayudando a mis abuelos, sobre todo a mi abuela, que hacía comidas para la escuela pública de la zona. Cerca de la casa de mis abuelos, en una zona del monte de Casablanca, había una señora que nos hacía las zapatillas. Por donde vivíamos solían pasar los afiladores, las piñeras, las modistas con su máquina de coser, que llevaban en la cabeza, y las lecheras, que solían traer dentro de las garrafas de leche huevos de las gallinas, para que no se los quedaran los de los fielatos.

Yo, cuando iba con mi madre y mi abuela a comprar carne al puente de A Pasaxe, mi madre me metía la carne debajo de una capa que llevaba, para poder pasarla por el fielato, ya que a las niñas no las registraban. Fueron unos tiempos inolvidables para mí. Los veranos los pasaba con los amigos y familia en las playas de Lazareto, As Xubias y Santa Cristina. Llevábamos la empanada, unas gaseosas y nos pasábamos el día tan ricamente. Me casé a los 19 años con Belarmino, de la zona de Quiroga, al que conocí en la pequeña pensión que montó mi abuela en la casa familiar. Mi marido era vendedor de zapatos y montó una zapatería con reparación de zapatos en Fernández Latorre. Falleció en los años 90 de un infarto. Tuvimos seis hijos, de los cuales solo me viven en la actualidad tres, Concepción, Begoña y Ángela, que ya me dieron dos nietos, Nelson y Manuel, que me ayudan mucho con su cariño a llevar esta vejez que, con 93 años, todavía me deja mi buena salud.

Testimonio recogido por Luis Longueira