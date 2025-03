Sin seguro tras ocho años en el taxi por A Coruña

Antonio Mariño se sacó el carné de conducir hace 32 años, cuando tenía 18, y lleva ocho circulando con su taxi por las calles coruñesas, sin tener accidentes. «Di un parte hace cuatro años, por un roce contra una defensa, del que ni me llamaron ni nada: no he tenido ningún otro problema», relata. Pero su compañía de seguros le ha mandado un correo, al que ha podido acceder a este diario, en el que indica que no le renovará más allá del 20 de junio. No le dieron motivos ni explicaciones, y el taxista, que necesita seguro para trabajar, ha ido a otras cinco empresas sin conseguir una alternativa. No está solo: las dos asociaciones de taxis coruñesas denuncian que las compañías están dejando de asegurar a los profesionales o subiendo las cuotas, y realizaron un parón en protesta en enero, dentro de una movilización nacional. «De locos», resume Mariño.

El taxista insiste en que su sector vive un «problema muy grave», y en que si una compañía acepta hacerle un contrato será a cambio de una cantidad «desorbitada». Ahora mismo, pone como ejemplo, está pagando algo más de 800 euros, pero los compañeros que están renovando tienen que aceptar abonos «de dos mil y pico euros, de tres mil y pico euros», y las asociaciones del taxi afirman que hay cuotas que duplican estas cantidades.

Este es un golpe «muy duro» para autónomos del taxi, explica el profesional. «Tienes que pensar que aparte están todos los gastos que tienes: está subiendo todo, el combustible, el mantenimiento del coche, el pago de autónomos, el seguro de vida que tienes que tener por si sufres algún golpe o una desgracia», enumera. La subida de los seguros deja las cuentas de un taxista «al límite», en una profesión en la que hay meses «complicados» por falta de ingresos como el inicio del año.

Según relata, no le ha sido posible renegociar con la empresa con la que ha estado estos años, y en las otras compañías con las que contactó se encontró con respuestas como «lo tienes complicado, lo tienes dificilísimo». «Hay un problema muy grave: si no tenemos seguro, no podemos trabajar, para nosotros es fundamental y, si para el coche, paras tú», resume.

Cuotas a 7.500 euros

El presidente de Tele-Taxi, Ricardo Villamisar, afirmó a este diario antes de la movilización de enero que el sector está sufriendo un «abuso desproporcionado». Según Villamisar, «nos encontramos con que nos dan una propuesta de pagar 8.000 o 9.000 euros, es inviable». Un compañero, indicó, «está abonando 7.500 euros a terceros, y nos están asegurando coches a 3.600 euros a terceros y sin asistencia».

El sector, en palabras de Villamisar, lleva «soportando esto dos años». Y, añade, el Estado tiene «mucho que decir» en la situación, ya que el Consorcio de Compensación de Seguros depende del Ministerio de Asuntos Económicos.

La otra asociación de estos profesionales en A Coruña, Radio Taxi, afirma que profesionales que abonaban 1.500 euros en 2023 ahora pagan «siete u ocho mil», mientras que otras compañías «no te aseguran». El presidente de la agrupación, Antonio Vázquez, explicó en enero a este diario que «hemos tenido compañeros más de un mes parados por no tener aseguradora», y que «hay gente que no ha dado un solo parte, que cambia de vehículo y no le renuevan». Reclama una solución que permita a los profesionales seguir circulando, pues, recuerda, «somos un servicio público».