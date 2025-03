«Todavía estoy asimilando que salgo en una serie de televisión»

El coruñés Manuel Casal se estrena en la pequeña pantalla con A Coral, de la Televisión de Galicia, dando vida a Lois, un chico que tiene unos intereses que no tienen mucho que ver con cantar.

Periodista, pero también actor. Este año ha hecho su debut en la pantalla chica en la serie A Coral, ¿que tal fue ese cambio?

Fue un cambio abrupto trabajar de actor. Porque ya había estado encima del escenario, pero en salas pequeñas. Con A Coral ha sido la primera vez que he trabajado con un equipo de profesionales. Todo es muy nuevo. Todavía estoy asimilando que salgo en una serie que se transmite en la televisión.

¿Cuándo empezó ese amor por la actuación?

En tercero de carrera me metí en el grupo de teatro de la universidad. Empecé a cogerle gusto a la vida de la farándula y fue ahí cuando me hice la pregunta de si realmente me gustaba el periodismo. La actuación me daba motivación y chispa, y el periodismo no me lo estaba dando. Al año siguiente volví a anotarme en el grupo y ya cuando era la época del TFG, solté la bomba en casa de que quería ser actor.

Lois, su personaje, entra en la coral porque está la chica que le gusta, Ana.

Sí, a él solamente le interesa Ana. Realmente no canta, cuando lo intenta parece un manatí herido. Pero es el tipo de persona que todos quieren tener cerca, porque busca que todo el mundo esté a gusto y siempre se da cuenta cuando alguien esta mal.

A Coral iba a ser exclusiva para la plataforma web de TVG AGalega, pero decidieron emitirla en televisión por la buena acogida que tuvo, ¿se esperaban este cambio?

Fue una muy buena noticia, además la serie tuvo mucha promoción. En el año en que vivimos es impensable que un canal de televisión no tenga una plataforma de estas características y sabiendo que iba a salir en televisión, daba la posibilidad de que mucha más gente la pudiera ver.

¿Se vio en la televisión?

Es una sensación curiosa. Me veo echado hacía atrás en una silla y cerrando los ojos. Muchas veces dejé la tele sin volumen o de fondo, depende qué preparado me sintiera. Pero hay que aprender de los errores que uno ve.

¿Hay alguna anécdota qué nos pueda contar de las grabaciones de A Coral?

Hay muchas. Aunque las principales fueron con Jesús Suárez . Por ejemplo, cuando decían que había descanso, todo el mundo salía en estampida a fumarse un cigarro o a tomar un café y si no avisaban a Jesús, que es ciego, no se enteraba y lo dejábamos tirado sin querer, porque no sabíamos convivir con una persona no vidente.

Compartió grabación con actores como Carlos Blanco y Marta Larralde, ¿le dieron algún consejo?

Lo que más entendí viendo trabajar a los dos es la deportividad con la que hay que llevar al oficio y siempre ser muy generoso, tanto con tu propio trabajo como con el de los demás.

Otra de sus pasiones es la poesía, como se puede ver en alguno de sus perfiles en redes sociales

Sí, empecé a escribir a los diez u once años. Es mi vía de escape. Son palabras que elijo decir en voz alta y plasmarlas en un papel acerca de temas que la gente elige callar.

Su carrera como actor acaba de empezar, ¿con qué sueña a nivel profesional?

Siendo honesto, con vivir de esto, de ser un cuentacuentos profesional.