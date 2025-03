El carril bici de Nova y Alta, «útil» pero incómodo

En paralelo con la reforma de San Andrés, el Concello unió las vías ciclistas de los Cantones y el paseo marítimo creando un carril bici por las rúas Alta y Nova, que permite ir sobre dos ruedas desde la zona de la calle del Socorro al Obelisco. Pero, aunque los ciclistas celebran la iniciativa, también recuerdan que no es un carril con un pavimento específico, sino una señalización sobre un firme para coches, o sobre piedras, lo que resulta incómodo, mientras que los vecinos ven «problemas» en el cruce con San Andrés, pues los ciclistas que vienen de rúa Alta tienen poca visibilidad de los peatones. El Concello no responde acerca de si cambiará el pavimento, pero indica que el cruce está regulado por semáforo.

«Es, sin duda, un carril muy útil, que comunica dos zonas costeras entre sí y con San Andrés», explica Fran García, tesorero de Mobiliza, pero también considera que no se hizo «con la mentalidad de un ciclousuario». «No es normal que una vía ciclista tenga un pavimento con tanta rugosidad», argumenta, y señala que esto perjudica a la «comodidad y accesibilidad», pues «la bicicleta va dando saltitos». Pero también es un problema de «seguridad», pues «si tienes que hacer algún tipo de frenado de emergencia, la bicicleta se te va: no vas a tener una buena adherencia». Los pavimentos rugosos, argumenta, pueden tener sentido para reducir la velocidad de los coches, pero las bicis «ya van a diez o 15 kilómetros por hora». Desde Mobiliza, puntualiza García, «aplaudimos la infraestructura, pero intentemos hacerla bien: otros carriles bici no se pensaron bien y crearon polémicas».

El secretario de Mobiliza ve también un problema de «visibilidad» en el cruce con San Andrés, y recomienda poner un espejo o buscar alguna solución similar. Lo mismo opina el presidente de la Asociación de Vecinos de Orzán-Pescadería, José Luis Méndez, pues indica que «el que baja de rúa Alta» a San Andrés «no tiene visibilidad» al llegar a esa calle, por la que «hay peatones pasando constantemente».

Para el líder vecinal, «lo mejor que puede hacer un ciclista que llegue de la rúa Alta o Nova a San Andrés es bajarse de la bici» y cruzar andando, pues «cuando no viene un peatón viene un coche», y señala que «va a haber problemas» si no lo hace así. El Concello considera que la regulación del cruce queda resuelta con el semáforo, que también afecta a las bicicletas, si bien García considera que también podría colocarse una señala que advierta al ciclista de que «vaya andando» en el cruce.

El presidente de la asociación de vecinos del Orzán considera que los carriles bici, como norma general, «están muy bien», pero que «la rúa Alta, la rúa Nueva, San Andrés», no son zonas para andar en bicicleta, sino andando. «De momento no hay mucha conflictividad porque tampoco es que haya muchas bicis», considera, e indica que «si paso siete veces a la semana, me encuentro un ciclista cada dos semanas: tampoco es que haya un tráfico muy intenso».

