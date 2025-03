La demora de tres años en las obras de la Torre deja 15 meses para su ejecución

El Consello de la Xunta de este lunes dio visto bueno a un acuerdo con el Ayuntamiento para que el Gobierno gallego invierta cerca de un millón de euros en restaurar la Torre de Hércules y mejorar su entorno, con cofinanciación europea. Pero el proyecto no es nuevo: el Gobierno gallego lo anunció en febrero de 2022, afirmando entonces que la inversión sería de 1,2 millones de euros, y lleva más de un año renegociando con el Ayuntamiento el pacto autorizado este lunes, aunque el Concello afirmaba que se podía aplicar uno de finales de 2022. Y los fondos europeos, de acuerdo con la resolución que se los otorgó a la Xunta, no cubrirán obras que no estén ejecutadas más allá de junio de 2026, en 15 meses.

Para entender la historia de la subvención hay que remontarse a diciembre de 2021. El Estado publicó un Real Decreto para financiar actuaciones de rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico, en el marco del plan europeo de recuperación tras el COVID. Se repartieron más de 62 millones entre los gobiernos de distintas comunidades autónomas como parte del Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022, y Galicia se llevó la parte del león: hasta 22,7 millones de euros en ayudas, mucho más que cualquier otra autonomía. Eso sí, el decreto establecía que solo se subvencionarían actuaciones realizadas «hasta el 31 de octubre de 2025», si bien ha habido una prórroga que ha extendido el plazo hasta junio del próximo año.

La Xunta sacó pecho y, en febrero de 2023, el entonces conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo y ahora presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba que había conseguido casi el 40% (en concreto el 37%) de los fondos. Prometió movilizar unos 27 millones de euros para mejorar una docena de Bienes de Interés Cultural (BIC) de la comunidad, con 1,2 millones para la Torre de Hércules. Un año más tarde, en febrero de 2023, el Concello, titular del monumento, repetía la cifra y afirmaba que se gastaría para fines como rehabilitar la sala Giannini o mejorar la eficiencia energética del faro.

Pero la ejecución se atascó. De acuerdo con el Concello, en diciembre de 2022 envió a la Xunta, firmado, un convenio para permitir las obras. El texto recogía que la Xunta aportaría 995.000 euros entre 2022 y 2024. En diciembre de 2023 seguía sin haber acuerdo definitivo. La Xunta afirmaba que había que actualizar el convenio, «adaptándonos a las nuevas anualidades», y que habían pedido en «reiteradas ocasiones» un certificado de disposición de terrenos. «Se está perdiendo el tiempo», protestaba. La versión municipal era que la Xunta «miente» y que se podía operar con el convenio original de 2022.

Duración prevista de 6 meses

Desde aquel entonces pasaron 16 meses, y al fin, parece que la inversión está desbloqueada, pues la alcaldesa, Inés Rey, afirmó que el acuerdo será ratificado por la Junta de Gobierno local. Pero añadió que «no hay plazos» para las obras. La Xunta defendió a este diario, en 2023, que los trabajos tenían una duración prevista de seis meses, pero contratarlos y ejecutarlos en poco más de un año obliga a operar con plazos más ajustados.

De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, se realizarán obras en torno a la base de la Torre y se restaurará el área arqueológica. Habrá trabajos en la sala Giannini (una cámara octogonal con cuatro pilares, recubierta por una falsa cúpula, llamada así por el autor de la rehabilitación de la Torre en el siglo XVII), así como en la terraza superior y el edículo (una pequeña construcción del siglo XIX que protege la inscripción romana al pie del faro). Se instalará iluminación ornamental eficiente energéticamente, y se restaurarán senderos en la zona verde que rodea al faro. Turismo de Galicia aportará los 995.000 euros del coste de las obras y se encargará de contratar su ejecución y dirección.