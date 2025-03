La oposición reclama a la alcaldesa que blinde el «derecho» vecinal al escaño ciudadano en A Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó en el último pleno que ha habido una «deturpación» del escaño ciudadano, el turno al final de las reuniones ordinarias de la Corporación municipal en el que los vecinos pueden presentar preguntas al Gobierno local. Según afirmó, está pensado para que «los ciudadanos traigan a este pleno un asunto de interés municipal», pero se están produciendo «comentarios que no atienden» a este y faltan al respeto a los concejales. El Gobierno local ha confirmado a este diario que convocará a los portavoces municipales para reformar este espacio, pero PP y BNG advierten de que se debe poner por delante el «derecho» de los ciudadanos a participar en los plenos.

Rey no especificó cuáles serán los cambios propuestos, aunque habló de una «reformulación o concreción» del derecho, con la posibilidad de que el servicio de Participación «requiera de forma más minuciosa los contenidos de las intervenciones» para «evitar situaciones desagradables». El PP afirma que valorará «la propuesta que haga llegar el Gobierno municipal», pero considera que el escaño debe «recuperar la esencia con la que se creó».

Este apartado de los plenos, que puso en marcha el Gobierno local de Marea Atlántica, debe «ser una plataforma para que los vecinos puedan hablar de los problemas de la ciudad y el Ayuntamiento», y hay que devolverle esa «identidad», según el Partido Popular. Pero el grupo municipal añade que esto no puede conllevar «una restricción del derecho de participación ni de la libertad de expresión». Los populares creen que la regidora tiene «animadversión a las críticas», y consideran que esto «se traduce en falta de diálogo con vecinos y oposición».

El Bloque indica también que «estudiaremos las propuestas» que lleguen desde Alcaldía para una «hipotética reformulación del escaño ciudadano para ajustarlo más a asuntos de naturaleza municipal». Rey propuso cambiar las normas del escaño después de discutir, en el último pleno con una vecina que acudió a protestar porque tiene un ocupante en su propiedad que la ley no le permite expulsar, lo que no es competencia del Concello (aunque este sí da soluciones habitacionales a personas que necesitan vivienda). Pero el Bloque defiende que siempre pondrán por delante el derecho de los vecinos «a que se escuche su voz de forma directa, en el pleno».

Los nacionalistas recuerdan que el Gobierno local no ha incluido en las cuentas de este año los presupuestos participativos, otra iniciativa introducida por el Gobierno local de Marea y que permite que la ciudadanía proponga y vote proyectos que luego ejecuta el Ayuntamiento. Después de esto «estaremos vigilantes», defiende el Bloque, para que «no se vuelva a producir un retroceso en los derechos de participación democrática» de los coruñeses en la actividad municipal. El Ejecutivo municipal no ha dado explicaciones acerca de por qué no hay cuentas participativas este año, en el que ha elaborado en solitario los presupuestos, pero prometen que se renovarán el próximo año y que 2025 se empleará para rediseñar» y conseguir «una mayor participación ciudadana» en el futuro.