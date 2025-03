Los coches antiguos con exención del impuesto, de camino a la extinción en A Coruña

Los coches construidos antes de 1991 no pagan el impuesto de circulación en A Coruña, pero el Concello descarta extender este perdón a los más recientes, por lo que este perdón fiscal tenderá a desaparecer. La ordenanza fiscal establece una bonificación del 100% a los vehículos históricos, o bien a los que tuviesen 25 años o más a 31 de diciembre de 2015. Es poco habitual, pues lo más normal es que los concellos que tienen extensión para vehículos antiguos lo establezcan para los que tengan 25 años o más, y la Valedora do Pobo, a raíz de la reclamación de un vecino, ha pedido al Ayuntamiento cambiar esta parte de la ordenanza, aplicada desde 2015 pero actualizada en 2023. Pero fuentes del Gobierno local indican que la mantendrán como está "para ir reduciendo paulatinamente el número de coches contaminantes con bonificaciones".

Según recuerda la Valedora, la ley que regula las haciendas locales establece que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, comúnmente conocido como impuesto de circulación, deja en manos de los Ayuntamientos poner bonificaciones de hasta el 100% a los vehículos históricos "o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años". Los automóviles históricos son un tipo específico de vehículo, que deben tener más de treinta años y "mantener en la situación original". Es decir, sin cambios en los componentes principales del aparato, como el motor, la dirección o la carrocería. En cambio, la bonificación para los vehículos antiguos afecta a todos los que se hayan fabricado hace 25 años o más. Si no se conoce la fecha de fabricación del automóvil, se usa la de primera matrícula, o la del fin de fabricación del modelo.

En Galicia hay Ayuntamientos que no aplican este ningún descuento, como Lugo y Santiago. Otros, como Vigo, Ourense, Ferrol, Pontevedra, Ames, Carballo o Vilagarcía lo mantienen, si bien en algunos casos la rebaja no llega al 100%. La ayuda fiscal, argumenta la valedora, beneficia a vehículos contaminantes, por lo que algunos Ayuntamientos lo eliminaron para potenciar autos más nuevos. Pero también ayuda a "personas con bajo poder adquisitivo y mayores con recursos limitados", lo que llevó a otros realizar la bonificación.

Pero "en la práctica totalidad de los casos" en los que existe, el descuento se aplica a todos los vehículos con más de 25 años, no a los que lo hayan cumplido a determinada fecha. El criterio coruñés, para la protectora del ciudadano, "no recoge la voluntad del Concello" y provoca "efectos no buscados ni deseados", beneficiando "a motores y vehículos más contaminantes" que otros más recientes.

"Aplicación progresiva"

Pero fuentes del Gobierno local descartan eliminar el descuento, e indican que la actual redacción de la ordenanza, lejos de desvirtuar la intención municipal, responde a una estrategia. "En lugar de retirar esta bonificación como hicieron otros Ayuntamientos", argumenta el Ejecutivo municipal, se va "aplicando progresivamente a vehículos cada vez más antiguos".

Así, señala el Concello, se consigue que "no desaparezca de un día para otro", y se evita que los ciudadanos que están acostumbrados a tener una bonificación del 100% para su vehículo tengan que pasar a pagar de golpe. Pero dado que el parque tiende a renovarse, se irá "reduciendo paulatinamente" el número de coches antiguos con descuento, que son "contaminantes" y por tanto poco deseables.

