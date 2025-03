«Estaba enamorada de la historia y la escribí desde un ardor muy profundo»

Investigando para un libro, Montse Sánchez Alonso se topó con la vida de Ada Blackjack. La escritora se quedó asombrada con ella y decidió escribir su primera novela sobre esta increíble historia de supervivencia. Hoy presenta El hielo de los suyos a las 19.00 horas en Berbiriana.

El libro cuenta la historia de Ada Blackjack, ¿quién era esta mujer?

Era una mujer de origen iñupiat que tuvo que dejar a su hijo en un hospicio por la imposibilidad de mantenerlo. Tras esto, le ofrecen la oportunidad de ser cocinera y costurera en una expedición de colonos en su viaje a la isla de Wrangell. Fue la única superviviente y es la primera mujer superviviente en el Ártico de la que se tiene constancia.

La novela se basa en una historia real, ¿cómo llegó a ella?

Estaba investigando sobre mujeres sobreviviendo en un entorno de naturaleza adversa. Mi idea era hacer una novela autobiográfica contando mi periplo para ser madre e intercalarlas con estas historias de supervivencia. Al final me obsesioné con su historia y sentía que necesitaba hacer una novela en sí misma.

¿Por qué su historia es tan desconocida? ¿Influye que fuera una mujer racializada?

Hay varios motivos. Dos son los que comentas, ser una mujer racializada, pero también añadiría que influye ser una madre soltera.

Ella fue la única que sobrevivió de aquella expedición.

Tres de los cuatro exploradores desaparecieron al buscar ayuda ante la falta de víveres. Es muy probable que el hielo se los tragase, mientras que el último explorador muere de escorbuto. Las únicas supervivientes son ella y la gata. Eso no solo se refleja en sus diarios, sino también en el de los exploradores. El explorador que murió de escorbuto habla de sus problemas y de cómo Ada lo cuidaba.

El Ártico es un personaje más.

Es el antagonista de la historia. Todas las novelas deben tenerlo, pero en las de aventuras, a veces es la propia naturaleza. El Ártico se narra así mismo como narrador omnisciente y da protagonismo al espacio narrativo. Este también sirve para que los lectores tengan información que no podrían llegar a tener desde el narrador en tercera persona que narra la peripecia de Ada. A partir de la segunda parte, desde que ella se queda sola, había una ambición estética, que era que la voz de Ada se contagiase de la voz del Ártico y viceversa.

Esta novela es su debut. ¿Cómo ha sido sentarse ante la hoja en blanco por primera vez?

Yo hice un máster de narrativa de la escuela escritores. El proyecto de fin de máster era una novela o libro de relatos. La escribí durante 9 meses. En mi caso compaginé la escritura con el cuidado de mi hija, y no me permitió mucho bloqueo creativo. Empecé a escribir este texto desde un ardor muy profundo, estaba enamorada de esta historia, tenía un incendio dentro de mí luchando por salir. La primera página fue la voz del Ártico para ver si funcionaba, y después tomé la decisión de cómo contar la historia de Ada. No tuve miedo a la página en blanco y frente al documento, lo que sentí fue un enorme ardor de sacar toda esta historia.