Trabajadores del Chuac piden más seguridad: «Las agresiones no saben de horarios»

Los trabajadores del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) reclaman más seguridad, no solo para ellos, sino también para los pacientes y sus acompañantes . Lo hacen después de la reunión del Comité de Seguridade e Saúde que se celebró ayer y en el que se analizaron las causas que derivaron en la agresión con arma blanca a un enfermero y un vigilante de seguridad de Urgencias hace mes y medio. Desde entonces, la Xerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee accedió a incrementar la seguridad en el servicio de Urgencias y que haya dos vigilantes de doce del mediodía a doce de la noche, cuando hay mayor afluencia de pacientes. Esta medida es insuficiente para los trabajadores ya que, según indicó ayer Isabel Golpe, delegada de la CIG y miembro del Comité de Seguridade e Saúde, «las agresiones no entienden de horarios».

«Cuando un paciente se pone mal por un desequilibrio lo hace a cualquier hora, eso de reforzar la seguridad de doce a doce es algo que no puedo comprender, pero parece que no está en los planes de la gerencia ampliarlo», sentenció ayer Golpe. Fuentes del hospital puntualizaron ayer que el Chuac cuenta con más efectivos que otros hospitales de su envergadura, como el 12 de Octubre o el Ramón y Cajal (ambos en Madrid).

La jefa de servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Chuac, María José Pereira, explicó ayer a este diario que la agresión de febrero se produjo por «una concatenación de situaciones mejorables», ya que el paciente estaba «identificado como de alto riesgo» y fue atendido en un circuito en el que había personal tanto sanitario como de seguridad privada «para hacer contención en caso de que fuese necesario» y aún así, se produjo el ataque. Sobre qué falló, Pereira incidió ayer en que no se han de buscar culpables, sino «áreas de mejora».

Sobre cómo pudo ser posible que ese hombre portase un arma blanca en el centro sanitario, Pereira relató que «hay una recomendación que tiene que ser seguida en los pacientes identificados como potencialmente agresivos» y es que les tienen que ser retiradas «sus ropas y sus pertenencias justamente para eso [para evitar agresiones]» y que, aunque «habitualmente [esta tarea] se ha realizado por profesionales sanitarios, hay que valorar si, en determinadas situaciones, es necesario que lo realice otro tipo de profesional».

Este «principio básico en el manejo de pacientes que pueden ser agresivos» está, según puntualizó Pereira, sujeto a la interpretación de los facultativos, ya que pueden entender que desvestir al paciente puede generar «mayor violencia» y pueden decidir «dejarlo tranquilo» a obligarle a que se cambie. «Hay circunstancias que no son tangibles que hacen que nos desviemos del protocolo», concluyó ayer Pereira, que se refiere no solo a la ropa o al arma blanca que portaba el agresor de febrero, sino de otros elementos que pueden ser utilizados contra el personal sanitario, el propio paciente o contra otras personas que estén en el centro, como «unas llaves».

La delegada sindical de la CIG y miembro del comité de Seguridade e Saúde Isabel Golpe, entiende que el análisis de los hechos «da la razón a las trabajadoras», que ya habían denunciado que los protocolos de actuación de Urgencias estaban desfasados, porque fueron redactados en 2012, cuando el servicio estaba en la cuarta planta y no en la primera, adonde se trasladaron en 2013, por lo que no recogían la realidad de Urgencias en 2025 y también porque el personal había pedido que se pusiesen detectores de metal en el hospital para evitar este tipo de incidentes y no se instalaron.

«El informe también nombra eso, dice que podría ser bueno tenerlos», explicó ayer la técnica de Farmacia Isabel Golpe, que criticó que la gerencia del área sanitaria no aceptase la petición de los trabajadores de mover este punto del último puesto del orden del día al primero por la importancia y la gravedad de los hechos, así como que mantuviesen la reunión en una sala con una acústica deficiente.

Sobre otras medidas que se han puesto en marcha a raíz de la agresión de febrero, como la actualización de los protocolos, la gerencia indicó que se había implantado el botón del pánico en las consultas de salud mental y en los servicios de Urgencias del Teresa Herrera y del Hospital de Cee. Golpe analizó ayer que esta herramienta sería muy efectiva en Atención Primaria, porque está «en el ordenador», pero que no lo será tanto en Urgencias, donde los sanitarios atienden a los pacientes «a pie de cama».

A partir de esta agresión se ha empezado también a dar respuesta a una «reivindicación histórica» del personal sanitario, que es la ampliación de camas del servicio de Psiquiatría. Se abrirán catorce camas en Oza para este fin, que se sumarán a las 34 existentes.

Con todo, Pereira quiso incidir ayer en que la agresión de febrero había sido «una excepción» y que los pacientes son «en su inmensa mayoría, personas respetuosas». El 27 de marzo habrá una nueva manifestación, a las 12.00 h, en el Chuac bajo el lema Stop Agresións!

Suscríbete para seguir leyendo