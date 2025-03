El acusado de intento de asesinato en Os Mallos alega celos y que no tenía intención de matar: "Le quería marcar la cara"

Un hombre acusado de dos delitos de tentativa de asesinato en un bar de A Coruña -a su expareja y el novio de ésta- ha reconocido haber agredido al varón pero no con intención de matarlo. "Le quería marcar la cara, solamente", ha alegado.

Ha sido en la vista que se ha celebrado en la sección primera de la Audiencia coruñesa en la que también se le juzga por quebrantamiento de condena al tener en vigor una orden de alejamiento de la mujer. Todo ello en relación a unos hechos que se produjeron en un bar situado en la avenida de Os Mallos, el 24 de diciembre de 2023, según consta en el escrito del Ministerio Fiscal.

El encausado ha explicado que sintió celos al ver a la expareja y sostuvo que el hombre lo "estaba provocando". "Yo estaba ebrio, caliente por el alcohol", ha argumentado para apuntar que se dirigió "directamente" hacia el varón con un cuchillo que había encontrado fuera del local "en la acera".

"Mi intención era hacerle daño", ha asegurado para recalcar que no quería matarlo "para nada". "Solté el cuchillo porque lo vi sangrar y ya no quise seguir", ha apostillado.

Por su parte, el varón agredido ha declarado en el juicio que notó "un pinchazo" e inició una "pelea" con el encausado durante la cual recibió "tres cortes con el cuchillo". "No lo vi venir", ha concretado tras explicar que el procesado estaba "tomado" en el momento de los hechos.

En la misma línea, la mujer ha insistido en que el acusado estaba "muy bebido". "Lo vi muy mal, no sé qué más tenía a parte de alcohol", ha aseverado.

Petición de condena

El Ministerio Público pide para el encausado por el delito de asesinato en grado de tentativa, en concurso con otro, al tratarse de dos víctimas, trece años de prisión, así como un año de cárcel por quebrantamiento de condena, única pena que solicita la acusación particular que representa a la mujer.

La defensa, en contraposición, alega que "no hubo intención de ocasionar ningún tipo de muerte" y reconoce que existen "unas lesiones con instrumento peligroso". "No había afán de matar a nadie y mucho menos a la que había sido su expareja, quien no tiene lesión ninguna", ha expuesto el letrado en declaraciones a los medios.

Así, pide la atenuante de "alcoholismo crónico" y reclama para cliente un delito de lesiones con instrumento peligroso. "De dos a cinco años de cárcel", ha especificado.