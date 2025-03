«Compongo de forma artesanal porque disfruto del proceso»

Fernando Buide vuelve a casa, esta vez como compositor de Cántico, una obra en la que explora el absoluto y la mística moderna. La Sinfónica la interpretará este viernes, a las 20.00 horas, con la soprano Raquel Lojendio, el Coro, que estará dirigido por Javier Fajardo y José Trigueros como director de la OSG.

Cántico es un encargo del Xacobeo, ¿le dieron directrices sobre cómo tendría que ser la pieza?

A mí me encargan una obra para la orquesta y su coro. Yo doy con estos dos autores, con el ourensano José Ángel Valente y con Ernesto Cardenal, que es de Nicaragua, y selecciono varios de sus textos que me interesan y los propongo esos para ser musicalizados.

No son autores muy conocidos ni que tengan una relación fuera de la que usted les da, ¿no?

A Valente yo lo conocía desde hace años y aunque no es de los escritores más populares de Galicia, tiene una poesía maravillosa. A Ernesto Cardenal llegué más recientemente, pero también tiene unos textos fantásticos y coincide con el centenario de su nacimiento. Me interesan por la idea de la búsqueda de una mística contemporánea, de la búsqueda del absoluto desde perspectivas muy diferentes. Cuando uno encuentra varios textos que por algún motivo le emocionan, yo creo que es fácil trasladar eso a la música.

¿Cómo fue el proceso?

A veces está bien tener una fecha de entrega porque eso ayuda a poner un final a la obra. Cuando escribo composiciones que llevan un texto, el texto es lo que va guiando la escritura de la obra, es como un esqueleto. Es un proceso muy solitario. En este caso, tengo la suerte de que la obra tiene un rol solista, que hace Raquel Lojendio, con la que compartí el proceso. Hay una cantidad de detalles enormes, y poder ajustarlo a los instrumentos es un proceso muy laborioso.

Ahora que parece que la inteligencia artificial lo puede hacer todo, ¿no tira de tecnología para el proceso creativo?

No, yo lo hago de forma artesanal porque disfruto del proceso. Si se toman atajos, la obra no va a ser peor por estar creada por inteligencia artificial, pero a mí me quitaría parte del disfrute de ese proceso.

En el escenario hay montados nueve timbales, ¿por qué tanta percusión?

Hay mucho de todo, no solo de percusión, también hay muchos vientos, hay más de cien músicos en escena. La orquesta lo que hace es arropar al coro y a la soprano. A mí me gustan mucho los instrumentos de percusión que son resonantes y que, de alguna manera, pueden prolongar imaginariamente lo que están haciendo las voces. Me hace mucha ilusión porque es la primera obra con dos timbaleros que escribo. No es habitual esa formación.

Ahora que escucha la obra en directo en los ensayos, ¿cambia algo o la partitura es inamovible?

Es una obra abierta para que los intérpretes descubran ahí su obra.

Vuelve a casa, a la Sinfónica.

Sí, yo crecí escuchando a la Sinfónica, fui parte de la Joven porque tocaba el piano. Como compositor, la Sinfónica he interpretado mi música en muchas ocasiones y también he colaborado con ellos algunas veces, ahora que soy más organista, que pianista. Pero sí, esta es mi casa y los músicos son mis colegas, los conozco y los aprecio mucho.

