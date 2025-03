Consejos para ver el eclipse solar de este sábado en A Coruña

Agenda en rojo para mirar al cielo de A Coruña el próximo sábado 29 de marzo. Ese día se podrá ver un eclipse solar parcial (entre las 10.44 y las 12.39 de la mañana, con su punto máximo a las 11.38). El presidente de la Agrupación astronómica Ío de A Coruña, Óscar Blanco, indica que los eclipses de luna se dan de manera más recurrente, pero los de sol, no tanto. «Ocurren cuando un astro está totalmente alineado con el Sol y tapa la luz que recibimos de él», comenta Blanco.

Eclipse parcial de sol, como se podrá ver el 29. / Cedida

Este eclipse se podrá ver desde el cielo de A Coruña, y en este caso la meteorología acompañará, ya que el sábado estará totalmente despejado. «Desde A Coruña se podrá ver el 40% del Sol tapado, mientras que, desde el sur de la península Ibérica, alrededor del 20%. Para poder observarlo serán necesarias unas gafas con filtros para que no lastimen los ojos», señala Blanco.

Los mejores lugares para verlo, serán, según Óscar Blanco, el Monte de San Pedro y el entorno de la Torre de Hércules, ya que ofrecen una mejor visibilidad sin ningún tipo de obstáculos.

Si no se tienen este tipo de filtros, el presidente de Ío también explica que se puede ver a través de una cartulina. «Se puede realizar un agujero de un milímetro en la cartulina y ver la sobra que se proyecta contra una pared. Lo que la gente podrá ver es al Sol mordido por la Luna», apostilla Blanco. El próximo eclipse solar total de que se podrá presenciar en la ciudad será en agosto del año que viene. «Va a ser un gran evento», explica Blanco, ya que el último eclipse de este tipo, que se pudo presenciar desde A Coruña fue hace más de 100 años, el 30 de agosto de 1905.

Punto álgido

El eclipse será visible desde el noroeste de Europa, Rusia y África, Groenlandia y el extremo noreste de América. En concreto, en España, se podrá contemplar desde cualquier punto del territorio, especialmente en tercio noroeste de la península y Canarias, indica el Instituto Geográfico Nacional.

El fenómeno dará comienzo sobre las 10:40 horas y terminará sobre las 12:40 horas, con su punto álgido en torno a las 11:40 horas, con unos minutos de variación según la zona de la comunidad desde la que se observe.

«Galicia, xunto coa Bretaña francesa e Noruega, somos os lugares con maior magnitude de Europa -excluíndo ao Reino Unido-», destaca Veiga. «Será ata o 43% na Coruña e na zona da Costa da Morte, e o 42% ou 40% no resto das provincias», añade.

Un eclipse singular

La ocultación parcial del Sol de este sábado «pertenece a una consecución de eclipses que se darán estos años venideros en la península ibérica y alrededores», describe Gema Figueroa. Y tendrá una particularidad: «É singular porque non vai ser total en ningún lado do mundo, chegando ao 90% de magnitude no Canadá (en Terranova)», puntualiza Veiga.

Para poder contemplar un eclipse total habrá que esperar al próximo año, con una fecha marcada en rojo en el calendario: el 12 de agosto de 2026, cuando tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. El último se registró en 1912. «Entrará pola Coruña e tamén collerá Lugo maila zona de Valdeorras. O resto de Ourense e Pontevedra chegará ao 99%. Atravesará toda a península en diagonal", avanza el físico.

Cuándo serán los siguientes eclipses solares

El eclipse solar de este 29 de marzo inaugura una temporada irrepetible de eclipses en España. El siguiente y más espectacular se dará el 12 de agosto de 2026, siendo este el primer eclipse total que se dejará ver por estas latitudes del globo en más de cien años. Aunque, eso sí, este fenómeno tan solo se podrá observar en su totalidad desde ciertos puntos de la Península y de las Islas Baleares. También se espera otro eclipse solar total para el 2 de agosto de 2027, que será visible desde todo el país, y un espectacular eclipse anular el 26 de enero de 2028. Estos tres eventos serán nuestra oportunidad más clara de viajar al Sol, de forma segura, a través de la temporada de eclipses.