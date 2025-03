El único corte de tráfico por la obra de los Cantones arranca el 1 de abril y durará cinco semanas

El único corte de tráfico previsto durante los 20 meses de obra de remodelación de los Cantones tendrá una duración de cinco semanas, comenzará el 1 de abril y afectará al tramo entre Correos y el Teatro Rosalía de Castro. El tráfico no se verá muy afectado porque la Marina ya es una zona de tráfico restringido. Las actuaciones consistirán en el relevo del asfalto existente por un firme de hormigón en línea con la nueva estética de la zona, "una actuación que solo se puede llevar a cabo con un corte total del tráfico para permitir la disposición y forjado de la loseta", exponen desde el Ayuntamiento.

Los detalles del proyecto de las obras en los Cantones fueron expuestos hoy a las asociaciones vecinales, comerciales y hosteleras en un encuentro informativo que tuvo lugar esta mañana en el Palacio Municipal de María Pita, donde el concejal José Manuel Lage y la concejala Noemí Díaz, acompañados por personal técnico municipal y también de la dirección de la obra, dieron cuenta de la hoja de ruta prevista para las próximas semanas.

La concejala y el concejal escucharon las preguntas planteadas por las entidades y dieron respuesta. Noemí Díaz aclaró que salvo el corte que ahora comienza, no habrá nuevos cortes totales de tráfico en ningún momento. Cuando finalicen las obras no habrá cambios con respeto al tráfico actual, y los vehículos seguirán pudiendo acceder hasta la altura de la Autoridad Portuaria, si bien se espera que exista un tráfico residual en el primero tramo (desde la plaza de Mina), ya que además de las personas residentes, el único paso de turismos que se espera es lo de las personas usuarias del aparcamiento subterráneo, al no haber más salida con el cierre de Entrejardines.

Además, Díaz explicó otros detalles de la obra, como la instalación prevista de un ascensor que dé acceso al aparcamiento y que garantice la accesibilidad a un aparcamiento que hasta ahora carecía diera servicio.

La carga y descarga para el comercio podrá hacerse con normalidad al no estar previsto ningún corte total de tráfico más allá del que comienza el 1 de abril. En la reunión se explicó también que las actuaciones comenzarán desde la Marina e irán avanzando progresivamente hacia plaza de Mina.

Desvío das paradas de transporte urbano a la avenida do Porto

La previsión del Ayuntamiento es que la renovación parcial del firme en la avenida de la Marina se complete en cinco semanas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para desarrollar las actuaciones. En todo caso, para concretar las mejoras en la avenida será preciso cortarla al tráfico rodado durante ese plazo, en el que las líneas de transporte urbano que pasan por la Marina circularán por la avenida de Oporto, donde se situarán las nuevas paradas provisionales.

Este recorrido alternativo por la avenida de Oporto será lo que seguirán las líneas 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23-A —que habitualmente circulan en sentido de ida a O Parrote—, y también a 3-A en dirección de vuelta a la plaza de Ourense. Habrá paradas provisionales en la avenida de O Porto a la altura de los edificios de la Terraza y Palexco. En lo referente a las líneas con cabecera en la parada del Hospital Abente y Lago se trasladarán a la parada del Castelo de San Antón, en la antigua plataforma de las Ánimas

Un mapa digital para consultar as incidencias de movilidad

Con el objetivo de solucionar las dudas de la ciudadanía en el contexto de las obras de Los Cantones, el Ayuntamiento habilitó un mapa digital, adaptado a dispositivos móviles, en el que todas las personas interesadas podrán consultar las incidencias de movilidad según avance el plan de trabajos en sus diversas fases.

El mapa, ya abierto y visible en la página web del Ayuntamiento, indica los espacios afectados por las obras que arrancarán el próximo 1 de abril, las afectaciones al servicio de transporte urbano y también las nuevas paradas provisionales de las líneas que habitualmente circulan por la avenida de la Marina y que pasarán, en el próximo mes, a hacerlo por la avenida do Porto.