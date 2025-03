Homenaxe a Luis Seoane polo Día da Poesía, cun repaso das súas obras

A Real Academia Galega (RAG) homenaxeou onte a Luis Seoane, polo Día da Poesía, na Fundación que leva o seu nome. Carlos Negro, Alba Cid, Oriana Méndez, Baldo Ramos, María do Cebreiro e o académico Anxo Angueira presentaron poemas ou obras de arte do autor a través das que establecen as súas conversas persoais con el, que se recollen nun libriño que se entregou aos presentes e que se poderá descargar en academia.gal.

A académica correspondente Helena González fala nesas páxinas das claves para entender a poesía do homenaxeado. Segundo indica, «Seoane non escribiu o noso presente, pero soubo captar as fendas do tempo detido das migracións». E a académica María López-Sández, que abriu o acto xunto co presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, lembrou que, debido ao exilio de Seoane tras a Guerra Civil, a súa obra poética ten «unha dimensión social que conecta coa nosa memoria histórica». O presidenta da RAG, pola súa parte, sinala que para o autor « a cultura era un dos alicerces básicos sobre os que renovar o edificio dunha Galicia nova». Polo Concello acudiu o edil de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, que apostou por preservar o legado de Seoane. Amenizou o acto a música de Tino Baz.