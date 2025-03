Los médicos anticipan una temporada de alergias «moderada» en A Coruña

«En toda la zona costera de Galicia, ahora mismo, está pegando ya, moderadamente, el polen de la parietaria. El del pino está acabando, y todavía no hay gramíneas», expone el doctor Antonio Parra, jefe del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al anticipar qué panorama les espera, en las próximas semanas, a los coruñeses con alergia primaveral. «En general, se prevé un riesgo moderado, similar al de otros años», estima el doctor Parra, quien insiste, no obstante, en que «todo dependerá de cómo esté el tiempo en cada momento». «Con que venga un día de lluvia, una borrasquita, que limpie el aire, ya está, mejoramos mucho», sostiene.

«Hay un polen de invierno, el del ciprés, que en Galicia apenas da la lata. A continuación, en febrero, viene el polen del pino, que pesa mucho, cae al suelo, no es muy aerovagante, tiene un tamaño muy grande, no entra bien en la vía aérea pequeña y no da problemas serios. De hecho, el que es alérgico al pino lo sabe porque solo se pone mal cuando está debajo de este árbol», apunta el doctor Parra, a modo de «curiosidad».

«A partir de ahí, empieza a subir el polen de la parietaria, un problema muy importante en A Costa da Morte, en A Mariña lucense... y en toda la franja costera gallega, en general. Su pico es en los meses de verano, y se prolonga hasta septiembre-octubre. Desde el punto de vista alergénico, prácticamente, se comporta como un polen, no perenne, pero sí estacional muy prolongado», resalta el jefe de Alergología del Chuac, antes de señalar que «los únicos meses» en que los alérgicos al polen de la parietaria «están muchísimo mejor» es «a partir de noviembre-diciembre, hasta febrero».

«La alergia al polen de parietaria suele ser más prevalente en personas un poquito mayores, y acostumbra a cursar bastante con asma, al contrario de lo que pasa en Galicia con otros pólenes, cuya alergia se acompaña, sobre todo, de rinitis. Es un polen más agresivo, en ese sentido», destaca.

«Este año, tengo la sensación de que ha llovido bastante. En base a esto, en teoría, esta primavera podría haber niveles altos de pólenes», pronostica el doctor Parra. «En Castilla, este año, si se cumple el modelo, que es vigente y real, va a ser horrible, porque ha llovido muchísimo. Con lo cual, van a crecer gramíneas a montón, y van a dar muchos problemas a los alérgicos de la meseta», advierte el jefe de Alergología del Chuac, quien insiste en que, «aquí, todo depende de cómo esté el tiempo en cada momento», porque «con que venga un día de lluvia, una borrasquita» que «limpie el aire, ya está, mejoramos mucho». «Pero, en general, se prevé un riesgo moderado, similar al de otros años», estima.

Información actualizada

A los alérgicos al polen, el doctor Parra les recuerda que «siempre pueden disponer de los datos de concentración de pólenes de la Red Española de Aerobiología, la Rede Galega de Aerobioloxía o la Sociedad Española de Alergia», donde podrán conocer «qué niveles de polen hay cada día». «Además de esto, siempre podemos ver cómo es el tiempo atmosférico en cada momento. En la actualidad, disponemos de aplicaciones de meteorología que suelen atinar mucho en sus pronósticos. Incluso, en muchas de ellas, informan ya sobre los niveles de polinización. Por tanto, si tienes previsto hacer una actividad al aire libre, mira estas cositas. Y si vas a hacer una actividad al aire libre, cuando hay una alta concentración de polen, tendrás que tomarte un tratamiento preventivo, a base de antihistamínicos o corticoides nasales, o antihistamínicos también oculares», aconseja el jefe de Alergología del Chuac, quien incide en la conveniencia de «no esperar a ponerse mal para aplicar la medicación».

«Las personas que son conocedoras de que lo pasan mal, en la época de primavera y verano, han de empezar con el tratamiento ya, sin esperar a ponerse malos», hace hincapié, antes de llamar la atención sobre el hecho de que el arsenal terapéutico frente a las alergias «es cada vez mejor». «Disponemos de fármacos nasales muy potentes, que funcionan mucho mejor cuando se usan para prevenir, que cuando uno ya está afectado por la concentración de polen», recalca.

«Un fenómeno que se da mucho en la alergia respiratoria, en el asma y en la rinitis alérgica es que tendemos a no medicarnos cuando nos sentimos bien, aunque la recomendación sea la contraria», advierte el doctor Parra. «Y, en el caso del polen, sobre todo el de las gramíneas, que es un modelo de unos meses muy concretos, a veces también ocurre», apunta el jefe de Alergología del Chuac, antes de insistir en que «no está de más comenzar con el tratamiento tan pronto como empecemos a notar el picor de ojos, las molestias de nariz, etc.».

«Además, hoy en día, los médicos de Atención Primaria conocen absolutamente cómo funciona la alergia a pólenes, y saben cómo utilizar el tratamiento. Y, como ya comenté, disponemos de fármacos muy potentes», reitera. «Y, aunque ahora ya no nos da tiempo (porque estamos en un momento un poco tardío), si esta alergia es muy molesta, persistente o no va bien con las medicaciones, lo que se puede hacer, en casos seleccionados, es vacunar. Y esa vacuna funciona muy bien. Además, en las consultas de Alergia de los hospitales gallegos tenemos herramientas diagnósticas, ahora mismo, muy finas, que nos permiten adivinar qué personas van a responder bien a la vacuna, y cuáles no. No obstante, esto requiere ya de un estudio alérgico específico», refiere.

Vacunación

«Cuando un médico de Atención Primaria ve que un paciente con alergia va mal, nos lo manda, le hacemos un estudio y, si la rinitis es suficientemente potente, o difícil de controlar, y si los resultados de los estudios nos lo aconsejan, podemos valorar la vacunación contra la alergia, que es un tratamiento preventivo a largo plazo», prosigue el doctor Parra. «Aunque funciona rápido, no está pensado para el corto plazo», aclara el jefe de Alergología del Chuac, quien reconoce que «cualquier persona puede debutar en una alergia, en cualquier momento de su vida». «Nadie nace alérgico a nada», resalta, antes de especificar que «hay ciertos alérgenos que suelen dar alergia en determinadas edades».

Debut "a cualquier edad"

«Por ejemplo, los niños tienen, con mucha frecuencia, alergia alimentaria a leche y a huevo, cosa que es raro que debute una alergia de este tipo en la edad adulta, pero hay casos. Siempre hay excepciones que se salen de la norma. En cambio, curiosamente, la alergia al polen de la parietaria afecta a gente un poquito mayor. ¿Por qué se dan estas diferencias? No lo sabemos muy bien, pero la realidad es esta. De todas formas, cualquier persona se puede hacer alérgica a cualquier cosa en cualquier momento de su vida», reitera.

«El contador de pólenes del Chuac es el que más concentración de parietaria obtiene de España» «Los alérgicos de Galicia se iban a ‘secar’ el asma a Castilla, porque allí no hay ácaros [que son «el principal alérgeno» en la comunidad gallega], mientras que los andaluces con alergia al olivo, o los madrileños alérgicos a las gramíneas, se vienen a la zona costera para no sufrir tanto en primavera, porque aquí las concentraciones de pólenes nunca llegan, ni se acercan, a las de la meseta, exceptuando las de la parietaria, que es especial», apunta el doctor Antonio Parra, jefe del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), antes de llamar la atención sobre un «dato curioso», y es que «el contador de pólenes del Chuac» es «el que mayor concentración de polen de parietaria obtiene de España». «Los alérgicos a los pólenes (quitando el de la parietaria) acostumbran a venirse a Galicia porque aquí se encuentran mejor», incide el doctor Parra, quien indica, no obstante, que dentro de la propia comunidad gallega «hay zonas climáticas diferenciadas». «El polen de parietaria es muy costero. En cambio, en el interior de las provincias de Lugo y Ourense, que son zonas con un clima más continental, los picos de pólenes son mucho más elevados que en la costa», detalla el jefe de Alergología del complejo hospitalario coruñés.

