La muralla de San Carlos mantendrá la lona pese a perturbar la cría de vencejos

Empieza la primavera y, con ella, la llegada de especies que, como los vencejos, han elegido A Coruña para anidar y criar a sus recién nacidos polluelos. El biólogo y miembro del Grupo Naturalista Hábitat Cosme Damián Romay, explica que estas aves heredan los lugares de cría, de modo que siempre acuden a los mismos puntos. Este año, las parejas que lleguen a la ciudad, probablemente durante la primera quincena de abril, si nada cambia, se encontrarán con un inconveniente: que la muralla del jardín de San Carlos está tapada con una malla.

Fuentes del Gobierno local, preguntadas por este diario contestaron que, «mientras no se complete la reparación de la muralla, no se moverá [esta malla] para no poner en peligro a las personas». El Gobierno local recordó, además, que el año pasado se había cerrado «durante meses » el paso a los peatones en la acera pegada a la muralla de los jardines para permitir que los vencejos no viesen interrumpida su rutina pero que, una vez rematada la época de cría [entre abril y el 15 de agosto], se había decidido colocar esta malla para proteger a los viandantes de posibles desprendimientos y que así se mantendrá hasta el final de la obra. «Hacer agujeros en ella o retirarla temporalmente supondría poner en riesgo a las personas», contestaron fuentes municipales.

Hábitat propone que se retire o, cuando menos, que se habilite el acceso a los nidos que estuvieron activos el año pasado para que se puedan instalar cerca de ellos cajas con reclamos para que las parejas que ya han criado en este punto puedan volver a hacerlo [en la muralla, como lo han hecho siempre] y para que los juveniles que vienen con ellas se animen a hacer sus nidos en estos espacios habilitados. Para que esta solución funcione bien, estas casetas han de estar muy cerca de huecos activos. La Asociación Cultural O Mural solicitó tanto a la Consellería de Medio Ambiente, como al Concello, que adopte «medidas urgentes» para proteger la colonia de Apus apus, que visita A Coruña cada primavera, ya que es una especie protegida porque actualmente consta como «vulnerable» en el Libro Rojo de las Aves de España, de la SEO-Birdlife, que es «un paso anterior a ser declarada en peligro de extinción», según comenta Romay, que alerta de que la población que anida en la muralla ha ido menguando con el paso de los años «por el tráfico» y también porque se han trasladado también al Abente y Lago.

«Hace treinta años había docenas de parejas, en 2019 fueron entre cinco y quince, que anidaron en cinco huecos y, el año pasado, entre dos y cuatro parejas, con tres huecos activos que, probablemente, completaron la cría», relata Cousido, que alerta de que si, cuando los ejemplares lleguen, se encuentran con la red, pueden pasar varios días intentando acceder a sus huecos y, al no conseguirlo, pueden desistir y no criar. «Nos preocupa porque es una especie protegida», comenta el biólogo, que confía en que el Concello ofrezca una solución que permita que no se interrumpa la cría de los vencejos en este punto de la ciudad.

No es la primera vez que se produce una circunstancia similar en A Coruña. En 2017, el Concello mandó retirar de forma urgente una lona de la fachada del edificio número 2 de Rúa Nova, que había sido colocada para evitar desprendimientos durante las obras de rehabilitación de la fachada del inmueble porque es uno de los lugares en los que tanto los vencejos pálidos como los comunes han elegido para pasar la época de cría. Para entonces, la empresa había abierto unos huecos en la malla, pero eran insuficientes y los vencejos sufrieron las consecuencias, ya que algunos de ellos chocaron contra la tela y se cayeron al suelo.

