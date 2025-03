«Al ver a menudo fenómenos extremos normalizamos cosas que no son normales»

Estudió Física pero ¿cuándo decidió que quería ser meteoróloga?

Yo de pequeña siempre veía las estrellas y quería estudiar Astrofísica o Astronomía. Cuando tuve que elegir carrera, lo que tenía clarísimo era que quería estudiar Física. Una vez dentro ves que hay campos maravillosos que te empiezan a atrapar mucho, desde la física atómica a la física cuántica, pero, sinceramente, la meteorología no me llamó mucho durante los cuatro primeros años. Cuando en el último tuve que elegir las prácticas para conocer el mundo laboral, una amiga estaba en TV3 y decidí ir ahí. Vi cómo funcionaba, el cariño con el que se informaba, el amor del equipo... Lo vi claro y dije «ya sé que quiero ser mayor, quiero dedicarme a los medios de comunicación». Además, siempre me ha gustado mucho la divulgación.

¿Y en qué centra esa labor de contar y explicar con charlas como la del Muncyt?

Me gusta hablar sobre fenómenos y cosas que vemos cada día pero que quizás ya hemos perdido la perspectiva de preguntarnos el por qué. Hablo de los eclipses, que justo este sábado tenemos uno, del arcoíris o del viento. Lo que más me gusta es explicar las cosas sin tener que explicar una ecuación, porque la gente no tiene que tener un máster ni un doctorado ni una carrera para entender las cosas del día a día.

El viento es un viejo conocido en A Coruña. ¿Cómo se forma?

La Tierra está inclinada 23 grados, lo que hace que los rayos del sol no lleguen por igual a toda la Tierra. Al Ecuador llegan muchos más rayos que a los polos. Eso significa que la atmósfera se calienta más en el Ecuador que en los polos, y aquí siempre todo intenta llegar al equilibrio. Por eso, el aire más cálido va hacia el que está más frío y así tenemos los vientos. Aquí podríamos hablar un poquito de la circulación general atmosférica y del viento que sufrimos día a día.

La sociedad ya se empieza a acostumbrar a ver a diario noticias sobre fenómenos extremos, como incendios o danas, ¿es otro aviso más del cambio climático?

Sí, y al verlo tan a menudo normalizamos cosas que no son normales. Es cierto que cuando sucede un episodio extremo no podemos decir directamente que es por el cambio climático, ya que hay que hacer un estudio de atribución y ver si realmente es por eso. Por ejemplo, sobre la dana que se sufrió el 29 de octubre, es verdad que por el cambio climático la probabilidad de que fuera más intensa y más destructiva existe, pero se tiene que hacer un estudio y determinar qué porcentaje es culpa del cambio climático y cuánto no. Aunque es verdad que el mar Mediterráneo está mucho más cálido que los últimos años.

Sin embargo, nos gusta que haga sol, pero detestamos la lluvia y el viento.

Claro. Pero cada caso es diferente. Para un ciudadano que lleva trabajando diez días seguidos y tiene el fin de semana libre para llevar a sus hijos a un parque de atracciones, el buen tiempo es que haga sol pero que no haga mucho calor ni viento. Para una persona que se dedica al campo, el buen tiempo es el que ayuda a que el cereal crezca bien y que pueda ir madurando bien a lo largo del año.

Recientemente se ha unido al equipo de meteorólogos de Mediaset. ¿Cómo está siendo esta nueva etapa?

Entré justo con la dana. De hecho, tenía que empezar unos días más tarde y me llamaron y ahí fui de cabeza. Ha sido muy intenso el proceso, pero me han arropado mucho y han hecho que todo sea más fácil, a pesar de ser un sitio distinto, porque yo venía de TVE. Somos unos afortunados porque cuando llega la información del tiempo, la gente nos mira con interés en el sofá y con el sonido puesto. Es cuando dicen «calla, calla, que empieza el tiempo». Se nota el cariño de la gente.

