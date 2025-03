El Concello abrirá la malla de San Carlos para que aniden vencejos

Miembros del Grupo Naturalista Hábitat y del Concello se reunieron ayer para decidir las medidas a tomar para afrontar la época de cría de los vencejos en la ciudad. Fuentes municipales habían asegurado esta semana a este diario que la malla de la muralla del jardín de San Carlos no se retiraría para evitar posibles desprendimientos y para no poner en peligro a los peatones, aunque eso perturbase el ciclo vital de esta especie amenazada. La posición municipal es bien diferente tras la reunión de ayer.

Fuentes municipales indicaron que «se abrirá una ventana debajo del mirador», para que los vencejos puedan acceder a sus nidos de siempre y acepta la propuesta de Hábitat de analizar si se pueden instalar cajas-nido para facilitar que los ejemplares juveniles puedan completar el proceso de cría en estos espacios habilitados. Fuentes del Grupo Naturalista Hábitat indican que será la semana que viene, en una visita presencial a la muralla, cuando se tomen las decisiones definitivas y se acuerde el plan de acción.

El Concello dio marcha atrás tras la reunión con Hábitat, a su posición inicial, que fue publicada ayer por este diario después de que O Mural denunciase que los vencejos no podrían anidar en la muralla si no se retiraba la malla. El Concello defendía que, por seguridad, la lona se mantendría hasta el fin de las obras.

El biólogo y miembro del Grupo Naturalista Hábitat Cosme Damián Romay explica que esta especie se encuentra «a un paso de ser declarada en peligro de extinción» y que, por eso, es importante facilitar su período de cría. Los vencejos, tanto los pálidos como los comunes, son aves que anidan siempre en los mismos lugares y, si tras su migración de África a A Coruña no encuentran vía libre a los que fueron sus lugares de cría durante décadas, se pueden pasar varios días intentando llegar a ellos y, al no conseguirlo, porque la malla de obra no les ofrece ningún resquicio para hacerlo, pueden desistir de aparearse esta campaña, con la consiguiente pérdida de ejemplares.

En todo caso, las decisiones que se tomen no pueden hacerse esperar, ya que los vencejos llegarán a la ciudad durante la primera quincena de abril y, para entonces, es necesario que estén ya los agujeros abiertos y, si procede, las cajas-nido instaladas. La temporada de cría de los vencejos e acaba a mediados de agosto.