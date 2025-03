El Concello acusa al Sergas de inacción para regularizar el COF de Orillamar

La falta de personal en el Centro de Orientación Familiar de Orillamar ha llegado a la Valedora do Pobo, que ha preguntado tanto al Concello como al Sergas por cuál es, a su entender, la situación actual del servicio. Y es que tanto usuarias como antiguos trabajadores de este servicio —puntero en los ochenta, cuando fue creado— han denunciado en muchas ocasiones el declive de los COF, que no consiguen absorber todas las demandas que reciben por falta de personal —con bajas sin cubrir y plazas que se amortizaron tras la jubilación de sus titulares—.

En respuesta a la Valedora, el Concello ha explicado que, desde octubre de 2024 hasta enero de 2025, ha intentado mantener una reunión con el Sergas para abordar la situación del Centro de Orientación de Familiar de Orillamar. La cita se produjo finalmente el día 29 de enero, aunque las partes no llegaron a acuerdo porque ambas difieren en su interpretación del convenio firmado en 1986 para su puesta en marcha.

La asesoría jurídica municipal entiende que ese documento no está vigente, sobre todo, porque fue firmado con el Instituto Nacional de Salud (Insalud) y, posteriormente, las competencias de salud fueron transferidas a las comunidades autónomas, en este caso, al Sergas y considera que hay que elaborar un nuevo convenio, que se ajuste a la normativa actual. Sin embargo, tal y como indica la respuesta municipal a la Valedora, el Sergas considera que el documento es válido y que, si el Concello quiere redactar uno nuevo tiene que comunicarle oficialmente «su voluntad de disolver» el actual. El Concello indica que, a pesar de que le envió al Sergas el informe de la asesoría jurídica el 7 de febrero, no recibió respuesta. Tampoco la obtuvo este diario, que consultó en febrero y también ayer por la tarde a la Gerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee sobre este tema.

El Concello, en el informe que realiza para la Valedora, le indica que le ha propuesto a la Xunta un nuevo acuerdo, por el cual la Administración local se compromete a seguir aportando «los equipamientos y las instalaciones municipales necesarias para el funcionamiento del servicio», mientras que el Sergas se tiene que hacer cargo de la «gestión del personal necesario para garantizar la atención psicológica y demás servicios de orientación familiar, como corresponde a su competencia en materia de sanidad».

No es la primera vez que la Valedora do Pobo exige explicaciones a Xunta y Concello por el Centro de Orientación Familiar. En diciembre del año pasado, por ejemplo, detectó un caso de «descoordinación» entre ambas instituciones tras recibir la queja de una mujer que fue derivada por el Sergas al Centro de Orientación Familiar de Orillamar para recibir atención psicológica por tener que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en el tercer trimestre de gestación. La mujer no fue atendida, al carecer el centro de este servicio y a pesar de que en la web consta como una de las prestaciones que ofrece a las usuarias. Fue el servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) el que la atendió durante su ingreso para realizarle el aborto terapéutico y, posteriormente, fue derivada a Salud Mental del Sergas.

Es por ello por lo que la Valedora concluye que se produjo «una descoordinación en la información», ya que el Sergas le dijo que sería atendida en Orillamar y el Concello alega que no ofrece ese servicio «por la ausencia de convenio» que regule que sea el Ayuntamiento el que proporcione la atención psicológica.

Según consta en el informe de la Valedora, el acuerdo de colaboración de 1986 recoge que el Concello —además de ceder las instalaciones— ha de proporcionar el equipo administrativo y ha de mantener cubiertas de forma indefinida las plazas de los profesionales de psicología y de asistencia social, y el Área Sanitaria ha de aportar el equipo médico y de enfermería. El Concello entiende que el convenio está caducado y que, actualmente «no hay vigente ningún acuerdo de colaboración o instrumento análogo que le obligue a poner a disposición del Sergas personal para gestionar los servicios relacionados con la orientación y la planificación familiar o con cualquier otra prestación sanitaria», sin embargo, el Sergas, al considerar que el documento sigue en vigor, deriva a sus pacientes a estas instalaciones, porque entiende que presta los servicios acordados en 1986.

Es por ello por lo que la Valedora exige a Concello y Sergas que «teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se produzca coordinación entre las distintas administraciones» para que los usuarios reciban «una información eficaz que posibilite la atención prevista».